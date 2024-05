Srce i duša modernog Dinama: Nisu ga slomili ni lažnom aferom, a jednom je gestom pokazao svu veličinu

Nakon što je Dinamo slavio nad Osijekom i osigurao 25. naslov hrvatskog prvaka, u sezoni koja je bila izuzetno turbulentna za plave, netko je pitao trenera plavih Sergeja Jakirovića hoće li napisati knjigu s obzirom na to što se sve događalo oko Dinama i oko njega, jer puno puta su ga smjenjivali. Jakirović je odgovorio – možda jednog dana.

No, ako bi netko mogao, možda i trebao napisati životnu priču kroz knjigu, onda je to kapetan Dinama Arijan Ademi. Taj danas ozbiljan čovjek koji će uskoro napuniti 33 godine, suprug i otac, već je 14 godina u Dinamu, a u subotu je kao igrač Dinama osigurao svoj 13. naslov prvaka, još ima i četiri osvojena kupa (ima priliku i do petog u dvije utakmice s finala s Rijekom), te ima i tri osvojena Superkupa.

Navodni doping ga je uzdrmao

Uz to, Ademi je prešao brojku od 400 službenih natjecateljskih utakmica za plave, samo je Dražen Ladić ispred njega po toj brojci, on ima 468, ali Ademi će još igrati i neće biti nikakvo čudo ako postane rekorder, a već bi bio da nije bilo suspenzije zbog navodnog dopinga.

Arijan Ademi rođen je u Šibeniku, u obitelji koja je u Šibeniku više od 70 godina, porijeklo vuče iz okolice sjevernomakedonskog sela Pirok, nedaleko od Tetova. Slastičarsku djelatnost počeo je Arijanov pradjed, nastavio djed Afet, potom su tu poznatu slastičarnicu Calimero vodili Arijanova majka Zedija i otac Tadžidin.

Već kao jako mlad igrač pokazivao je sjajne stvari, a sa 17 godina u prvu momčad Šibenika stavio ga je trener Ivica Kalinić. Brzo je postao i kapetan Šibenika, a njegov prelazak u Dinamo nikoga nije iznenadio jer njemu ljudi koji ga dobro poznaju, koji su igrali s njim u Šibeniku, kažu da je oduvijek bio, uz Šibenik, bio navijač Dinama. Sjećamo se tih dana kada je potpisivao ugovor u plavom maksimirskom salonu u društvu Velimira Zajeca i Zorana Mamića, a eto sad se ponovno može "družiti" sa Zajecom koji je postao predsjednik Dinama.

Foto: Arhiva Večernjeg lista

Ademi je uvijek bio vođa na terenu, uostalom 13 osvojenih naslova prvaka u 14 godina života u plavom govore da je on srce modernog Dinama. Teško bi se i liječnici Dinama mogli sjetiti koliko je injekcija protiv bolova dobio Ademi samo da bi igrao i pomogao momčadi.

No, nije u Akijevoj karijeri sve išlo sjajno, iako je napravio velike stvari. Nakon dolaska u Dinamo igrao je i na posudbi u Lokomotivi što mu je sigurno koristilo, a kad je postao pravi vođa plavih, kada je Dinamo srušio Arsenal u Maksimiru stigao je šok, suspendiran je zbog navodnog dopinga. Nisu mu tada dali ni da trenira s niželigaškim klubovima, a on se zajedno s Dinamo borio za pravdu, ni u jednom trenutku nije odustao kao ni maksimirski klub koji je stao uz njega. Mogli su plavi raskinuti ugovor zbog te četiri godine kazne, ali nisu. Na kraju se Ademi izborio za pravdu i nakon dvije godine neigranja vratio se u svoju svlačionicu. I to je bilo jako emotivno, kad je postalo službeno da uskoro može na terene, pustio je i suzu jer samo on zna kroz što je sve prošao i koliko se želio vratiti nogometu.

U ožujku 2023. godine stigao je rastanak s plavima, vrlo emotivan i za Akija i za plave navijače, nije pomogao ni transparent na sjevernoj tribini "Kapetane, ostani". Bila je to posljednja prilika da u karijeri zaradi ozbiljan novac, otišao je u Kinu, plavi mu nisu radili probleme, odšteta je bila simboličnih 500 tisuća eura. No, srce ga je vuklo natrag i vratio se u rujnu prošle godine iako Dinamu nisu cvjetale ruže, vodile su se dvorske borbe, rezultati nisu bili na razini na kojoj se željelo. No, srce je bilo jače od velike plaće u Kini.

– Jako me veseli što je taj pogodak Osijeku postigao baš Ademi, bilo je to baš kapetanski. On jako puno znači za našu svlačionicu, a nemojmo zaboraviti da se u Kini odrekao doista ozbiljnog novca da bi se vratio u Dinamo, to govori koliko mu ovaj klub znači – emotivno je o svom kapetanu govorio trener plavih Sergej Jakirović nakon tog Ademijeva pobjedonosnog pogotka koji je Dinamu osigurao novi naslov prvaka.

Bilo je i grubih riječi

Ademi od povratka u Dinamo nema punu minutažu, zbog klauzule po kojoj bi Dinamo kineskom klubu morao plaćati dodatne bonuse za njegove pune nastupe, a i sam je bio samokritičan.

– Nisam u formi u kakvoj sam bio prije odlaska, znam zašto je tako, ali ne želim o tome govoriti – rekao je nedavno Ademi, a nakon slavlja nad Osijekom rekao je:

– Ovo mi je možda i najdraži naslov jer je osvojen u jako turbulentnoj sezoni u kojoj je bilo i teških poraza, zato mi je i ovaj pogodak nešto posebno. Znate da ja nisam Bruno Petković koji će gurnuti kroz noge, da nisam Mislav Oršić koji će pogađati "rašlje", ali je istina i da sam imao nekoliko zicera koje nisam smio promašiti i zbog kojih žalim.

No, Ademi je jako važan igrač plavih zajedno s ostalim seniorima u momčadi s kojima je držao svlačionicu i kad nije plavima išlo dobro, pa i kad se govorilo o mogućoj smjeni trenera, što su neki spominjali i prije ove utakmice s Osijekom.

– Dotaknuli smo se te teme, ali smo zaključili da ćemo o tome razgovarati nakon utakmice – rekao je Ademi koji je uime igrača prije nekoliko mjeseci Jakiroviću dao podršku pred Upravom. No, sve u to plavi preživjeli, pa i sve teške trenutke.

– Bilo je u svlačionici i grubih riječi, ali to ostaje među nama, mi u svlačionici smo braća – ustvrdio je kapetan, najtrofejniji igrač u povijesti Dinama.