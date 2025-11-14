Naši Portali
BOKS

Bivši svjetski prvak pao na doping testu: Kazna bi mogla biti drakonska

Joseph Parker v Fabio Wardley
Andrew Couldridge/REUTERS
VL
Autor
Hina
14.11.2025.
u 16:00

Britanski boksač Liam Cameron suspendiran je na četiri godine nakon što je 2018. bio pozitivan na benzoilekgonin, metabolit kokaina

Bivši svjetski boksački prvak u teškoj kategoriji Novozelađanin Joseph Parker pao je na doping testu na dan kada se prošli mjesec borio protiv Britanca Fabia Wardleyja.

Britanski mediji izvijestili su da je 33-godišnjak bio pozitivan na tragove kokaina i da bi se mogao suočiti s dugotrajnom zabranom bavljenja boksom.

"Međunarodno antidoping udruženje (QADA) sinoć je obavijestilo sve nadležne strane da je Joseph Parker dobio negativan nalaz nakon antidoping testa provedenog 25. listopada u vezi s njegovom borbom s Fabiom Wardleyjem", objavila je promotorska agencija. 

Wardley je zaustavio favorita borbe Parkera u 11. rundi u londonskoj O2 Areni kako bi stekao pravo izazvati neospornog svjetskog prvaka Ukrajinca Oleksandra Usika.

Britanski boksač Liam Cameron suspendiran je na četiri godine nakon što je 2018. bio pozitivan na benzoilekgonin, metabolit kokaina.

Parker je osvojio WBO titulu u teškoj kategoriji 2016. pobijedivši Meksikanca Andyja Ruiza za upražnjeni pojas¸, a izgubio je titulu od Britanca Anthonyja Joshue 2018.

Držao je privremenu WBO titulu u teškoj kategoriji od ožujka prošle godine nakon što je pobijedio Kineza Zhanga Zhileija.

