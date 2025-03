Bivši sportski direktor Hajduka ima novi posao. Radit će u klub s margina poljske lige

Bivši sportski direktor Gorice i Hajduka, Mindaugas Nikoličius (41) preuzeo je istu funkciju u Widzweu iz Lodza. Za poljski je klub potpisao ugovor koji vrijedi do ljeta 2028. i može ga produljiti za još jednu godinu, objavljuje talijanski transfer insajder Fabrizio Romano.

Riječ je o klubu koji je trenutačno na 12. mjestu ljestvice poljske prve lige. Europskim utakmicama nisu niti blizu. Međutim, klub jest relativno blizu zoni ispadanja, od koje ih dijeli svega pet bodova. Nekoć uspješan i važan klub poljskog nogometa, već se više od dva desetljeća bore za nastupanje u prvoj ligi.

Nikoličius prvi puta kao sportski direktor radio za škotski Hearts of Midlothian. Tamo je bio od 2006. do 2008. godine. Dvije godine kasnije postao je direktor Žalgirisa iz Vilniusa. Tamo je proveo sedam godina, a klub je za to vrijeme osvojio četiri ligaška naslova i šest trofeja u kupu.

Također, dugo je bio u hrvatskom nogometu. Bio je sportski direktor i potpredsjednik Gorice od 2018. do 2020. godine. Od 2021. godine radio je za Hajduk te se tamo zadržao nešto više od tri godine. Iz tog vremena ističu se veliki izlazni transferi. Oni Luke Vuškovića u Tottenham za 11 milijuna eura i Stipe Biuka u Los Angeles FC za 6.5 milijuna eura.