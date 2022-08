Bivši kapetan 'bijelih': Pitali su me za dres Hajduka čim sam došao u Srbiju, evo zašto je propao povratak u Split

Nekadašnja zvijezda Hajduka, Ante Vukušić, od ove sezone igra u Superligi Srbije gdje nosi dres Kolubare.

U prvih pet kola njegova momčad osvojila je šest bodova, a on još čeka na svoj prvi pogodak. Za tamošnji poznatij medij Mozzart Sport dao je svoje dojmove.

- Dok nisam došao u Srbiju, nisam previše pratio Superligu. Gledao sam derbi, dvoboj Zvezde i Partizana svakoga privuče, ali ne više od toga. Sada sam stekao malo bolji uvid u sve, bolje poznajem i ostale momčad. Liga je kvalitetna, ali i dalje mislim da je hrvatsko prvenstvo ispred, i to zbog toga što se u njemu natječe manje momčadi. U Hrvatskoj je deset klubova, u Srbiji ih ima previše - priča 'sinjski dijamant'.

- Nisam se vratio u Hajduk, ali bilo je kontakata. U više navrata. Te prve sezone kada sam ispao s Pescarom u Serie B smo pričali, međutim, nije došlo do dogovora. Nakon toga još jednom ili dva puta su vođeni razgovori, ali uvijek nešto zapne. Nisam tip koji će forsirati, moliti, koji zove pet različitih brojeva. Za Hajduk sam uvijek tu. - otkriva pozadinu priče o neuspješnom povratku na Poljud.

- Sloveniji su me ljudi prepoznavali, iznenadio sam se koliko i u Srbiji sve prate i znaju povijest Hajduka. Pratili su utakmice i kada sam ja igrao, neki prate i sada. Čim sam došao u Lazarevac pitali su me da li imam neki moj dres Hajduka. Sve moje sam podijelio, većinom u humanitarne svrhe. Ne znam imam li više od jednog u kući. Možda dva. Obećao sam da ću donijeti u Lazarevac dresove Hajduka, sredit ću to sa prijateljima iz kluba - zaključio je bivši mladi reprezentativac.

>> Pogledajte jednu od asistencija Livaje na Torcida kupu