Bivši igrač Osijeka jedva preživio: 'Ne znam kako se hotel nije srušio. Prizori Turske su strašni'

BiH nogometaš Haris Hajradinović proživio je veliki stres na jugu Turske dok je tamo gostovao sa svojim klubom Kašimpašom. Stravičan potres jačine 7.8 po Richterovoj ljestvici pogodio je jugoistok Turske i sjeverni dio Sirije, a broj mrtvih i ozlijeđenih iz minute u minutu stravično raste.

Brojni nogometaši nalaze se u mjestima pogođenim potresom, a jedan od njih je i bivši Osijekov igrač Haris Hajradinović, reprezentativac susjedne Bosne i Hercegovine.

- Jučer smo igrali protiv Hatayspora, kluba iz mjesta pogođenog potresom, a s obzirom na to da su nakon utakmice letovi bili otkazani, nismo se mogli vratiti kući - kazao je Hajradinović koji se u tom trenutku nalazio u Antiohiji za Avaz pa nastavio:

- Morali smo prespavati i jutros oko 4.15 sati počelo se ljuljati. Ma, to je bila katastrofa. No, hvala Bogu, naš hotel nije se srušio. To je neki muzej-hotel, koji ima željeznu konstrukciju. Da smo bili u nekom normalnom hotelu, mislim da bi se srušio, kao što su se srušile sve ostale zgrade oko našeg hotela. Jer, to je bila katastrofa, ne da je ljuljalo, nego... Ne znam kako se nije srušio.

Haris Hajradinović: Zemljotres me zakucao za krevet, ne znam kako se hotel nije srušio — 072info (@072info) February 6, 2023

- Gotovo je zahvatio cijeli grad, 60 do 70 posto grada je srušeno. U ostalim gradovima, koliko sam vidio, nekoliko zgrada se srušilo. Danas oko 13.20 po lokalnom vremenu, u istom području treslo je kao i jutros. Mislim da je taj srušio i sve preostale zgrade. Ma katastrofa, ne znam što bih rekao - rekao je Hajradinović koji je jučer napustio Antiohiju i dodao kako je taj dio najviše stradao.