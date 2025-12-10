Španjolci se dive Ivanu Perišiću: 'Čovjek je neuništiv. Takvih ima malo na svijetu'

U uzbudljivom okršaju šestog kola Lige prvaka, Atletico Madrid slavio je s 3:2 na gostovanju kod PSV-a u Eindhovenu, čime je praktički osigurao prolazak u nokaut fazu natjecanja. Iako su domaćini upisali poraz, jedan je igrač zaslužio posebne pohvale, i to s neočekivane adrese. Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić ušao je s klupe u drugom poluvremenu i još jednom dokazao svoju neprolaznu vrijednost. U 85. minuti, pri vodstvu gostiju 3:1, upravo je Perišić nakon kornera glavom prebacio loptu do Ricarda Pepija, koji je smanjio rezultat i unio dramu u završnicu. Iako PSV nije uspio doći do izjednačenja, Perišićev potez bio je dovoljan da izazove divljenje španjolskih medija.

Najveće pohvale stigle su od renomiranog sportskog dnevnika Marca, koji je hrvatskom veteranu posvetio panegirik, opisujući ga riječima: "Čovjek je neuništiv. Takvih ima malo na svijetu." Španjolski novinari nisu skrivali fascinaciju Perišićevom dugovječnošću i utjecajem na igru, čak i u 36. godini. "Perišić, hrvatska legenda, ima 36 godina. Briljantna karijera kakvih ima malo, nezamjenjiv u velikoj reprezentaciji za koju je odigrao 150 utakmica i postigao 38 golova, koju predvodi Modrić i u kojoj igrač PSV-a ima ključnu ulogu", stoji u tekstu, čime se naglašava njegov neizbrisiv trag u svjetskom nogometu.

Analizirajući njegovu karijeru, Marca ističe kako je Omišanin ostavio dubok trag u svim klubovima za koje je nastupao, posebno izdvajajući njegove epizode u europskim velikanima. "Perišić je ostavio trag u svim klubovima, pri čemu su Inter, Bayern i Tottenham tri zvjezdane postaje onoga koji u Nizozemskoj pruža posljednje bljeskove svoje goleme klase." Dodali su i kako ga ni manji problemi s ozljedom, zbog kojih je propustio prethodne dvije utakmice, nisu omeli. Asistencija protiv Atletica bila mu je već deveta ove sezone u 19 nastupa, čime je potvrdio da je njegov "izvor asistencija nepresušan".

Španjolci su se prisjetili i jednog od njegovih najzapaženijih trenutaka sezone, kada je golom sudjelovao u senzacionalnoj 4:1 pobjedi PSV-a na jednom od najtežih gostovanja u Europi. "Ušutkao je Anfield golom za veliku pobjedu PSV-a kod Liverpoola", istaknuli su, aludirajući na njegovu sposobnost da se istakne u ključnim utakmicama. Ova pohvala iz Španjolske samo je još jedna u nizu potvrda veličine i trajanja jednog od najvažnijih hrvatskih nogometaša posljednjeg desetljeća.