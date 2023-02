Sad će se vidjeti tko su kukavice! Ovo nije ni sjena velikog Hajduka, ljudi se smrzavaju zbog nas

- Težak dan, velik i bolan poraz kod kuće. Kad izgubiš u Puli 3:0, očekuješ reakciju... Bili smo dobri u prvom dijelu, ali u drugom, kada smo trebali iskoristiti vjetar u našu korist, opet smo darivali protivnika...

Bila je to prva reakcija trenera Hajduka Ivana Leke koji je upisao i drugi poraz u nizu na klupi Hajduka. S 2:1, nakon dramatičnog finiša, i dva jedanaesterca od kojih Marko Livaja promašio onaj drugi, za izjednačenje u zadnjim minutama, Rijeka je slavila na Poljudu prvi put nakon gotovo godinu dana.

Hajduk nije uspio iskoristiti kiks Dinama u Koprivnici, s pobjedom bi se primaknuli lideru na pet bodova, a ovako im je pobjegao na osam bodova prednosti. No morao je Hajduk za takav rasplet pokazati puno više nego što je pokazao promrzloj publici na Poljudu.

- Problem je što nabijamo loptu čim dođemo pod pritisak, i najmanja nervoza odvede nas u to i ne reagiramo onako kako reagiramo na treningu. To me nervira. Izgubi, ali igraj nogomet. Ljudi dolaze po hladnoći, po buri i na minusu. Teško je nešto pametno reći osim da smo baš bili loši. Ovo nije ni sjena onoga što jedan klub kao Hajduk treba davati na terenu, poručio je trener bijelih.

- Sad je na nama da dokažemo da nismo kukavice, da imamo feeling (osjeća, nap.a) prema ovom klubu. Sad je vrijeme za frajere, primi kritiku, šuti, digni glavu i potrudi se da budeš bolji. Nemoguće sam razočaran. I tužan i ljut na sebe... Drugo poluvrijeme bilo je teško gledati. Izgledali smo kao ekipa koja nema trenera ni dušu. Mene je također zavaralo što smo na pripremama djelovali predobro. Meni je najbolnije to što nismo igrali nogomet, nego samo „tukli kende”. Dobro je što gore od ovoga ne može, razočarano je zaključio Hajdukov povratnik i nekadašnji kapetan kluba.