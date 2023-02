Legendarni turski nogometaš u suzama: 'Ljudi umiru, molim vas u ime Boga'

Volkan Demirel, legendarni turski nogometni vratar, a danas trener Hatayspora, javio se na društvenim mrežama nakon katastrofalnog potresa u Turskoj. Demirel je bio vidno potresen.

- Pomoć! Molio bih da pošaljete sve resurse koje imate, nije samo u pitanju Hatay i Antakya… Molim vas! Molim vas u ime Boga, ljudi ovdje umiru - rekao je Demirel koji je na kraju obraćanja zaplakao.

😢🇹🇷 Ex-Fenerbahçe goalkeeper and current Hatayspor manager Volkan Demirel was in tears on Instagram live.



Türkiye has been hit with a very severe earthquake: 7.8 magnitude, with hundreds sadly confirmed dead. pic.twitter.com/Sr9QqyFI6v