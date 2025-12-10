Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 104
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
Povijesni uspjeh

POVIJESNI USPJEH HRVATSKIH PARAKARATAŠA NA SVJETSKOM PRVENSTVU U KAIRU

Hrvatski parakarataši
Foto: Promo
1/4
VL
Autor
Promo
10.12.2025.
u 12:17

Na Svjetskom prvenstvu u karateu i parakarateu, održanom u Kairu (Egipat) od 27. do 30. studenoga 2025., nastupilo je 378 natjecatelja iz 86 država u karateu te 117 natjecatelja iz 32 zemlje u parakarateu.

Hrvatsku je u parakarateu predstavljalo četvero natjecatelja iz Karate kluba Alfa, koji su ostvarili vrhunske rezultate i ušli u povijest hrvatskog sporta!

Daniela Topić – Svjetska prvakinja i povijesna zlatna medalja

U kategoriji K22 (intelektualne poteškoće), Daniela Topić je u konkurenciji od 14 natjecateljica osvojila zlatnu medalju i po prvi put postala svjetska prvakinja. Time je Hrvatskoj donijela prvu svjetsku zlatnu medalju u povijesti parakaratea!

Daniela je do sada osvojila pet europskih medalja (od 2021. do 2025.) jednu brončanu i četiri zlatne te brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu u Budimpešti 2023. godine. Ovim vrhunskim dostignućem potvrdila je svoj status jedne od najboljih parakaratašica na svijetu u svojoj kategoriji.

Stipe Barić – Bronca za mladu hrvatsku nadu

U istoj kategoriji K22, u konkurenciji od 15 iznimno jakih natjecatelja, Stipe Barić je osvojio svoju prvu svjetsku brončanu medalju. Stipe ima tek 19 godina, a u seniorskoj konkurenciji natječe se posljednje tri godine. Već je osvojio tri europske medalje jednu brončanu i dvije srebrne a ovim uspjehom u Kairu zauzeo je drugo mjesto na Svjetskoj rang-ljestvici, čime je još snažnije učvrstio svoju poziciju u svjetskom vrhu.

Josip Šteko, u kategoriji K10 (slijepi i slabovidni), zauzeo je 5. mjesto u konkurenciji od 14 natjecatelja.Na Europskom prvenstvu 2025. u Jerevanu osvojio je brončanu medalju, a rezultat u Kairu još je jedna potvrda njegova stalnog napretka i sportske zrelosti.

Roko Boduljak, u kategoriji K21, ostvario je 7. mjesto među 19 natjecatelja, čime je dodatno pridonio ukupnom uspjehu hrvatske reprezentacije.

Ovaj povijesni rezultat Karate kluba Alfa ponos je ne samo za klub, već i za hrvatski parakarate u cjelini.

Biografija Daniela Topić: 

Daniela Topić (Zagreb, 9. travnja 2002.) hrvatska je vrhunska parasportašica I. kategorije, parakaratistica i parataekwondoašica u seniorskoj konkurenciji. Natječe se u kategorijama K22 (parakarate) i P22 (parataekwondo) za sportaše s intelektualnim teškoćama. U parakarateu je devetostruka državna prvakinja, četverostruka europska prvakinja i svjetska prvakinja (prva u povijesti Hrvatske). U parataekwondou je peterostruka državna prvakinja, dvostruka europska te svjetska prvakinja. Četiri uzastopne godine kategorizirana je kao vrhunska sportašica I. kategorije (parakarate i parataekwondo). Zauzima 1. mjesto na svjetskim rang-listama u parakarateu (K22) i parataekwondou (P22) u seniorskoj konkurenciji.

Biografija Stipe Barić: 

Stipe Barić (Zagreb, 11. kolovoza 2006.) hrvatski je vrhunski parasportaš I. kategorije, para-karatist i para-taekwondoaš u seniorskoj konkurenciji. Natječe se u kategorijama K22 (para-karate) i P22 (para-taekwondo), namijenjenima sportašima s intelektualnim teškoćama. Kategoriziran je kao sportaš I. kategorije već tri uzastopne godine (parakarate i parataekwondo). U parakarateu je jedanaestostruki državni prvak, dvostruki viceprvak Europe te osvajač brončane medalje na Europskom i brončane medalje na Svjetskom prvenstvu. U parataekwondou je dvostruki svjetski prvak, europski prvak te sedmerostruki državni prvak. 

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!