POVIJESNI USPJEH HRVATSKIH PARAKARATAŠA NA SVJETSKOM PRVENSTVU U KAIRU

Hrvatsku je u parakarateu predstavljalo četvero natjecatelja iz Karate kluba Alfa, koji su ostvarili vrhunske rezultate i ušli u povijest hrvatskog sporta!

Daniela Topić – Svjetska prvakinja i povijesna zlatna medalja

U kategoriji K22 (intelektualne poteškoće), Daniela Topić je u konkurenciji od 14 natjecateljica osvojila zlatnu medalju i po prvi put postala svjetska prvakinja. Time je Hrvatskoj donijela prvu svjetsku zlatnu medalju u povijesti parakaratea!

Daniela je do sada osvojila pet europskih medalja (od 2021. do 2025.) jednu brončanu i četiri zlatne te brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu u Budimpešti 2023. godine. Ovim vrhunskim dostignućem potvrdila je svoj status jedne od najboljih parakaratašica na svijetu u svojoj kategoriji.

Stipe Barić – Bronca za mladu hrvatsku nadu

U istoj kategoriji K22, u konkurenciji od 15 iznimno jakih natjecatelja, Stipe Barić je osvojio svoju prvu svjetsku brončanu medalju. Stipe ima tek 19 godina, a u seniorskoj konkurenciji natječe se posljednje tri godine. Već je osvojio tri europske medalje jednu brončanu i dvije srebrne a ovim uspjehom u Kairu zauzeo je drugo mjesto na Svjetskoj rang-ljestvici, čime je još snažnije učvrstio svoju poziciju u svjetskom vrhu.

Josip Šteko, u kategoriji K10 (slijepi i slabovidni), zauzeo je 5. mjesto u konkurenciji od 14 natjecatelja.Na Europskom prvenstvu 2025. u Jerevanu osvojio je brončanu medalju, a rezultat u Kairu još je jedna potvrda njegova stalnog napretka i sportske zrelosti.

Roko Boduljak, u kategoriji K21, ostvario je 7. mjesto među 19 natjecatelja, čime je dodatno pridonio ukupnom uspjehu hrvatske reprezentacije.

Ovaj povijesni rezultat Karate kluba Alfa ponos je ne samo za klub, već i za hrvatski parakarate u cjelini.

Biografija Daniela Topić:

Daniela Topić (Zagreb, 9. travnja 2002.) hrvatska je vrhunska parasportašica I. kategorije, parakaratistica i parataekwondoašica u seniorskoj konkurenciji. Natječe se u kategorijama K22 (parakarate) i P22 (parataekwondo) za sportaše s intelektualnim teškoćama. U parakarateu je devetostruka državna prvakinja, četverostruka europska prvakinja i svjetska prvakinja (prva u povijesti Hrvatske). U parataekwondou je peterostruka državna prvakinja, dvostruka europska te svjetska prvakinja. Četiri uzastopne godine kategorizirana je kao vrhunska sportašica I. kategorije (parakarate i parataekwondo). Zauzima 1. mjesto na svjetskim rang-listama u parakarateu (K22) i parataekwondou (P22) u seniorskoj konkurenciji.

Biografija Stipe Barić:

Stipe Barić (Zagreb, 11. kolovoza 2006.) hrvatski je vrhunski parasportaš I. kategorije, para-karatist i para-taekwondoaš u seniorskoj konkurenciji. Natječe se u kategorijama K22 (para-karate) i P22 (para-taekwondo), namijenjenima sportašima s intelektualnim teškoćama. Kategoriziran je kao sportaš I. kategorije već tri uzastopne godine (parakarate i parataekwondo). U parakarateu je jedanaestostruki državni prvak, dvostruki viceprvak Europe te osvajač brončane medalje na Europskom i brončane medalje na Svjetskom prvenstvu. U parataekwondou je dvostruki svjetski prvak, europski prvak te sedmerostruki državni prvak.