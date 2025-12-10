VIDEO Sateliti otkrili ogromno gomilanje vojske: Je li ovako izgleda početak rata?

U dubokim plavim karipskim vodama, vidljiva čak i iz svemira, skriva se siva mrlja koja to zapravo nije. To je USS Gerald R. Ford - najveći i najmoćniji nosač zrakoplova na svijetu. A on je tek dio sve veće američke armade koja se, čini se, usmjerava prema Venezueli. Do ljeta je u regiji bilo tek nekoliko američkih brodova, a sada satelitske snimke pokazuju nagli porast broja i tipova ratnih plovila pod američkim zapovjedništvom. I nije riječ samo o moru, SAD je rasporedio i snažne zračne snage, uključujući bombardere koji su posljednjih tjedana letjeli iznad Kariba i uz samu obalu Venezuele.

Predsjednik Nicolás Maduro tvrdi da je njegova zemlja već 22 tjedna izložena američkoj agresiji i politici Donalda Trumpa. No situacija bi sada, prema svemu sudeći, mogla postati još ozbiljnija. Sky News podsjeća da je 2. rujna Bijela kuća na platformi X objavila kako je izvela napad na „narkoteroriste“ koji su navodno krijumčarili fentanil prema SAD-u, iako nije pružila izravne dokaze za te tvrdnje.

🇺🇸 Two U S Navy F A 18F Super Hornets from Strike Fighter Squadron 213, operating with Carrier Air Wing Eight on the USS Gerald R Ford, are now soaring over the Gulf of Venezuela, holding position about twenty miles off the mainland coast. The scene reflects calm precision, firm… pic.twitter.com/bI1344ekpy — Defense Intelligence (@DI313_) December 9, 2025

Prema analizi Sky Newsovog odjela Data & Forensics, u protekla četiri mjeseca u 22 odvojena napada pogođena su 23 plovila, a smrtno je stradalo ukupno 87 ljudi. Najnoviji napad izveden je 4. prosinca, kada je američko Južno zapovjedništvo priopćilo da je uništilo još jedan navodni brod za krijumčarenje droge u istočnom Pacifiku. Dominikanska Republika potvrdila je da je iz jednog pogođenog broda izvučena ogromna količina kokaina. No, bez obzira na teret, pravna pitanja ostaju teška i sporna.

Ključno pitanje je: postaju li ljudi na tim brodovima zakonite mete ako ih SAD jednostrano proglasi „narkoteroristima“, ili je riječ o izvansudskim ubojstvima civila na otvorenom moru? Posebno kontroverzan bio je prvi dokumentirani napad, snimljen iz zraka. Ono što snimka ne prikazuje, a Sky News je istražio, jest navodni „drugi udar“ koji je pogodio ljude u vodi, ljude za koje se tvrdi da nisu predstavljali nikakvu prijetnju. Ova optužba stvorila je ozbiljnu političku krizu za američkog ministra obrane Petea Hegsetha. On je izjavio da „nije vidio da ima preživjelih u vodi“ kad je drugi udar naređen i izvršen te da je „plovilo već gorjelo“. Najnoviji udar 4. prosinca pokazuje da se ta strategija nastavlja.

Pete Hegseth's Department of Defense carried out another strike on an alleged drug boat, this time in the eastern Pacific, as he continues to face war crimes accusations over the so-called 'double tap' attack on September 2. pic.twitter.com/oIXTlh4uUa — The Independent (@Independent) December 5, 2025

Napadi su tek dio puno šire slike, kako navodi SkyNews. Ogromne količine američkih ratnih brodova i zrakoplova gomilaju se kod Venezuele. Neki tvrde da ovo nema mnogo veze s drogom. Venezuela posjeduje najveće dokazane rezerve nafte na svijetu. Republikanska kongresnica i saveznik Donalda Trumpa, María Salazar, izjavila je za Fox News da bi pristup Venezueli bio „praznik za američke naftne kompanije“.

Maduro je tu ideju odmah iskoristio. U pismu poslanom OPEC-u optužio je Washington da planira „zauzeti golema naftna bogatstva Venezuele… primjenom smrtonosne vojne sile“. A smrtonosna sila nije pretjerivanje, američka armada koja se skuplja u Karibima najveća je u regiji u posljednjih nekoliko desetljeća. Donald Trump ovog je utorka izjavio da razmatra proširenje udara s međunarodnih voda na teritorij Venezuele. Ako je Maduro do sada brojao 22 tjedna „agresije“, kako je sam rekao, čini se da bi taj broj uskoro mogao znatno narasti.