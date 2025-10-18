Bivši igrač Juventusa ispričao nevjerojatnu anegdotu o Ronaldu: Nećete vjerovati što je napravio dok mu je Sarri davao upute

Gianluca Frabotta bio je perspektivni mladi branič kada se probio u prvu momčad Juventusa. Debitirao je pod Maurizijem Sarrijem, a igrao je dosta često i pod Andreom Pirlom, no nikada nije postao standarni prvotimac Stare Dame pa danas karijeru gradi primarno igrajući u Serie B.

Nosio je tako dresove Frosinonea, Barija i Cosenze, a prošlu sezonu proveo je u engleskom West Bromwich Albionu. U razgovoru za Corriere della Sera ipak je otkrio kako su mu najdraži trenuci karijere oni iz Juventusa iz čije je akademije i započeo svoj put u seniorskom nogometu. Otkrio je i kako ima dva najdraža sjećanja iz tog vremena:

- Prvo je zid u Vinovu gdje su obješeni dresovi svih igrača iz omladinske škole koji su prešli u prvu ekipu. Na kraju se nalazi ogromno ogledalo. Jasna poruka: 'Sljedeći koji će debitirati možeš biti ti - rekao je.

- Drugo? Trenutak prije nego što sam kročio na teren u utakmici protiv Milana. Bio sam u hodniku, napetost je bila velika. Prišao mi je suigrač: 'Gianlu, smiri se, jak si. Danas ćeš odigrati odličan meč, pojest ćeš ih.' Bio je to Dybala. Prenio mi je nevjerojatnu energiju.

Otkrio je Frabotta i jednu anegdotu o Cristianu Ronaldu s kojim je također dijelio svlačionicu u Torinu:

- On je bio svakodnevni primjer. Ostao mi je urezan jedan njegov gest. Tijekom taktičkog treninga, Sarri mu je pokazivao pokrete koje bi trebao napraviti pri izvođenju slobodnih udaraca. Ronaldo je bio pomalo nezadovoljan. Bio je drugačiji, nije trebao upute, osjećao je gdje će lopta završiti. Da bi to objasnio treneru, otrgnuo je komadić trave i počeo ga žvakati i mirisati. 'Volim razumjeti teren, znam gdje će otići lopta.'

Frabotta je za seniorsku momčad Juventusa ukupno odigrao 18 utakmica te postigao jedan pogodak, a za još jedan je asistirao. Za njega nije bilo mjesta u konkurenciji Mattie De Sciglia i Alexa Sandra. Danas 26-godišnji branič nastupa za Cesenu.