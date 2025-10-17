Pogledajte kako engleski igrači hvale Modrića: Luka je najbolji nogometaš na svijetu

Legendarna karijera Luke Modrića već toliko dugo traje da ponekad i zaboravimo da njegov period u engleskoj Premier ligi, točnije period u redovima Tottenhama, nije bio kratak te je bio jako utjecajan. Od 2007. do 2012. godine Luka je bio član Spursa te je ostavio utisak na mnoge tadašnje suigrače i suparnike.



Rio Ferdinand je prije nekoliko mjeseci u svojem podcastu pitao Kylea Walkera: "Ta momčad u Tottenhamu s kojom si igrao, igrači poput Modrića i Balea koji su nakon Tottenhama ostvarili velike stvari, pričaj mi o njima. Jesi li u tom trenutku mogao vidjeti da će doći na tako suludo visoku razinu?", a Walker je na to odgovorio:



- Za Luku sam znao, zato što je bio nevjerojatan. Dodaš mu loše dodavanje u neki tijesan prostor, i on nekako izvuče tu loptu i učini tvoje dobro loše dodavanje da izgleda kao da je dobro dodavanje, slično to je David Silva radio kad sam igrao s njim u Manchester Cityju. Takvi igrači svojim potezima na terenu čine da ti izgledaš boljim, pa čak i kad si nešto loše napravio na terenu. Nikad nisam igrao s boljim igračem od Luke Modrića - poentirao je bivši desni bek Tottenhama, Manchester Cityja i Milana.



Vrijedi se prisjetiti i jednog intervjua Engleza koji je igrao u Premier ligi od 2007. do 2025. godine. Adam Lallana, bivši engleski reprezentativac i bivši veznjak Liverpoola, Brightona i Southamptona, je prije pet godina Modrića u intervjuu nazvao najboljim nogometašem na svijetu, a nedavno je u jednom 'shorts' videu na društvenim mrežama potvrdio da i dalje stoji iza tog mišljenja. Ovako je Lallana, koji se sada polagano baca u trenerske vode, još kao igrač Brightona govorio o Luki, te neke stvari i odlično predvidio dok je Modrić imao 35 godina:



- Godine kod njega nikad nisu bile bitne, jer on nikad nije bio munjevito brz igrač bez lopte, nikad nije bio sprinter, a kad ima loptu u nogama zapravo je sve u tajmingu i njegov tajming je savršen. On može igrati u četrdesetima bez ikakvih problema. Ponavljam, bez ikakvih problema. Jer čovjek je u glavi bolji od svih ostalih na terenu - rekao je Lallana još 2020. godine o Modriću, te dodao:



- Ono što volim kod Modrića je gledati ga kad igra s hrvatskom reprezentacijom. Tamo zna nekad biti okružen igračima koji jednostavno nisu neke megazvijezde ili galacticosi, nisu igrači najviše nogometne kvalitete, ali nikad kod Modrića nećete vidjeti da ga je uopće briga za to. Igra isto, najbolje što može, i s jednima i s drugima. Kad neki suigrač iz reprezentacije totalno pogriješi pri dodavanju, nikad nećete vidjeti Modrića da širi ruke i žali se. On napravi iduće - glava dolje i idemo dalje dati svoj maksimum kako bi osvojili tu loptu. To je ono što ja uočim kad gledam nogomet. Ne gledam sad koliko je Modrić tehnički dobar jer znam koliko je dobar, više promatram te male detalje, kako se ponaša na terenu, kako reagira na poteze suigrača. Hoće li dignuti ruke kad mu suigrač izgubi loptu ili je pak ultimativni profesionalac? On je ultimativni profesionalac, i za mene, najbolji nogometaš na svijetu - zaključio je Lallana.

