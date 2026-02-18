Naši Portali
KAKO JE MOGUĆE?!

Organizatori objasnili zašto je pas proganjao Hrvaticu na ZOI: 'Ovo je najčudnija stvar'

Pas
Screenshoot HRT
VL
Autor
Vecernji.hr
18.02.2026.
u 13:51

"Ovo je najčudnija stvar koja se do sada dogodila. Pas pripada stanovniku koji ga je šetao, ali je pobjegao. No, uhvatili smo ga i vlasnik je brzo došao po njega", rekao je Plano.

Hrvatske reprezentativke u skijaškom trčanju Tena Hadžić (21) i Ema Sobol (18) zauzele su 19. mjesto u kvalifikacijama ekipnog sprinta slobodnim stilom na Zimskim olimpijskim igrama u Teseru što nije bilo dovoljno za plasman u finale u kojem će nastupiti 15. najbržih parova iz kvalifikacija.

Hadžić je u završnici svog nastupa imala i posebno iskustvo jer ju je u zadnjih 100 metara "ganjao" pas koji se oteo s uzice. 

A situaciju je prokomentirao komentira 54-godišnji Giovanni Plano, voditelj olimpijskih operacija u Trentu i generalni menadžer događaja.

"Ovo je najčudnija stvar koja se do sada dogodila. Pas pripada stanovniku koji ga je šetao, ali je pobjegao. No, uhvatili smo ga i vlasnik je brzo došao po njega", rekao je Plano.
Ključne riječi
ZOI 2026. Tena Hadžić

