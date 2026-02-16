Kraljica Federica

Bila sam samo sretna što sam ponovo sportašica, da sam računala na medalje otišla bih doma bez iti jedne

Iza mene je osam mjeseci terapije nakon koje sam počela kao turist, da vidim mogu li uopće više skijati. Bilo je to dan za dan a moja mantra je bila "sutra će biti malo bolje", ispričala je Federica Brignone