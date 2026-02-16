Naši Portali
16.02.2026. u 08:36
Tekstualni prijenos utrke slaloma na ZOI možete pratiti na portalu Večernjeg lista.

Ključni događaji:

STARTNA LISTA

Foto: Screenshot

GDJE GLEDATI?

Obje vožnje moći ćete pogledati na programu HRT 2. Prva je na rasporedu od 10 sati, a odlučujuća druga kreće od 13:30.

Trojica hrvatskih predstavnika naći će se na startu slalomske utrke, posljednje za muškarce u alpskom skijanju na ovim Zimskim olimpijskim igrama. Naš najbolji slalomaš Samuel Kolega ima startni broj 21 i budući da je u Maddoni di Campiglio, skijalištu udaljenom 100-tinjak kilometara od Bormija dohvatio zasad jedino postolje u karijeri, nadamo se kako bi se talijanski snijeg ponovno mogao pokazati sretnim za njega.

Filip Zubčić ima startni broj 25 i znamo da je u svakoj utrci sposoban iznenaditi favorite i ostvariti vrhunski rezultat u slalomu. Najbolji rezultat ove sezone mu je sedmo mjesto iz Wengena. Na istom skijalištu svoj najbolji (i jedini) rezultat sezona ostvario je i Istok Rodeš, bio je 19. On će danas startati izvan prvih 30, ali sa startnim brojem 32 ima itekako dobre izglede za plasman u drugu vožnju.

Što se favorita tiče, njih je vrlo teško odrediti budući da se šest najboljih slalomaša u Svjetskom kupu stisnulo u razmaku od samo 94 boda. U prvom krugu su možda tek branitelj olimpijskog zlata Clement Noel, vodeći u utrci za slalomski Globus Atle Lie McGrath i pobjednik veleslalomske utrke Lucas Pinheiro-Braathen koji je već pokazao da je u vrhunskoj formi.

Želite prijaviti greške?

