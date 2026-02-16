Ključni događaji:
Obje vožnje moći ćete pogledati na programu HRT 2. Prva je na rasporedu od 10 sati, a odlučujuća druga kreće od 13:30.
Trojica hrvatskih predstavnika naći će se na startu slalomske utrke, posljednje za muškarce u alpskom skijanju na ovim Zimskim olimpijskim igrama. Naš najbolji slalomaš Samuel Kolega ima startni broj 21 i budući da je u Maddoni di Campiglio, skijalištu udaljenom 100-tinjak kilometara od Bormija dohvatio zasad jedino postolje u karijeri, nadamo se kako bi se talijanski snijeg ponovno mogao pokazati sretnim za njega.
Filip Zubčić ima startni broj 25 i znamo da je u svakoj utrci sposoban iznenaditi favorite i ostvariti vrhunski rezultat u slalomu. Najbolji rezultat ove sezone mu je sedmo mjesto iz Wengena. Na istom skijalištu svoj najbolji (i jedini) rezultat sezona ostvario je i Istok Rodeš, bio je 19. On će danas startati izvan prvih 30, ali sa startnim brojem 32 ima itekako dobre izglede za plasman u drugu vožnju.
Što se favorita tiče, njih je vrlo teško odrediti budući da se šest najboljih slalomaša u Svjetskom kupu stisnulo u razmaku od samo 94 boda. U prvom krugu su možda tek branitelj olimpijskog zlata Clement Noel, vodeći u utrci za slalomski Globus Atle Lie McGrath i pobjednik veleslalomske utrke Lucas Pinheiro-Braathen koji je već pokazao da je u vrhunskoj formi.
Želite prijaviti greške?
FOTO Novi stravičan pad na ZOI: 18-godišnjak ostao nepomično ležati, na tribinama zavladao muk
Skok je bio izuzetno zahtjevan, staza je duga oko 30 metara, uzlet visok približno 55 metara, a brzina spuštanja doseže oko 60 km/h, dok je komentator Jacob Wester za švedski TV4 izjavio da je podloga "tvrda kao beton" te da je pad izgledao brutalno i zastrašujuće.
Norvežanka Stroem pobijedila i na velikoj skakaonici, Prevc brončana
Stroem je do drugog zlata - slavila je i na maloj skakaonici - došla skokovima od 130 i 132 metra, što joj je donijelo 284.8 bodova. Kvandal je vodila nakon prve serije, a iako je u drugoj seriji skočila 133.5 metara, zaostala je 2.1 bod za Stroem.
Bila sam samo sretna što sam ponovo sportašica, da sam računala na medalje otišla bih doma bez iti jedne
Iza mene je osam mjeseci terapije nakon koje sam počela kao turist, da vidim mogu li uopće više skijati. Bilo je to dan za dan a moja mantra je bila "sutra će biti malo bolje", ispričala je Federica Brignone
Ljutić zadovoljna drugom vožnjom, čeka je njena disciplina: 'Dat ću sve od sebe u slalomu'
Zrinka Ljutić zaključila je nastup u veleslalomu na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini na 17. mjestu. Iako je prva vožnja bila ispod njenih očekivanja, u drugoj je pokazala karakter i napredovala za šest pozicija, najavivši veliku borbu u srijedu kada je na rasporedu njena najjača disciplina, slalom
Prošla je neviđenu borbu i izdigla se iznad boli, danas je slavi cijeli svijet...
Federica Brignone ispisala je jednu od najvećih priča Zimskih olimpijskih igara u Cortini. Samo 315 dana nakon stravične ozljede zbog koje joj je prijetio kraj karijere, 35-godišnja Talijanka osvojila je zlato u superveleslalomu, a potom i u veleslalomu
Zrinka Ljutić zauzela 17. mjesto u veleslalomu, slavlje za domaćine, pobjeda Brignone
Hrvatska skijašica Zrinka Ljutić popravila je svoj plasman za šest mjesta u veleslalomu na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini d'Ampezzo, dok je domaća heroina Federica Brignone osvojila drugo zlato i izazvala erupciju oduševljenja na stazi Tofane
Norvežanima zlato u štafeti, Klaebo uzeo rekordnu devetu medalju na ZOI
Norveška štafetna ekipa, u kojoj su osim Klaeboa bili Emil Iversen, Martin Nyenget i Einar Hedegart, opravdala je status favorita i uvjerljivo pobijedila u štafetnoj utrci, ispred Francuske i Italije
Matija Legović nije završio dohvatnu utrku, Šveđanin osvojio zlato u biatlonu
Mladi Legović, još uvijek junior, nakon trećeg pucanja je morao prekinuti utrku jer su ga najbolji prestigli za jedan krug, što je prema pravilima značilo i kraj utrke
Zrinka se javila nakon prve vožnje: 'Nisam navikla na ovo, idem se baciti na glavu...'
Hrvatska skijašica Zrinka Ljutić završila je prvu vožnju olimpijskog veleslaloma na 23. mjestu, s više od dvije sekunde zaostatka. Nakon utrke priznala je da joj brza i zahtjevna staza nije odgovarala, no najavila je beskompromisni napad u drugom laufu.