FOTO Novi stravičan pad na ZOI: 18-godišnjak ostao nepomično ležati, na tribinama zavladao muk

Finac Elias Lajunen (18) teško je pao tijekom kvalifikacija u freestyle disciplini Big Air na Zimskim olimpijskim igrama i nakon doskoka ostao nepomično ležati na snijegu, što je izazvalo muk na tribinama.
Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS
Zbog snažnog udara odmah je intervenirala medicinska služba te je mladi Finac na nosilima prevezen u bolnicu.
Foto: EXPA/ Johann Groder
Prema navodima medija, sportaš je bio pri svijesti, mogao je micati sve dijelove tijela i publici pokazao palac gore, ali su liječnici ipak odlučili obaviti detaljne preventivne preglede.
Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS
Skok je bio izuzetno zahtjevan, staza je duga oko 30 metara, uzlet visok približno 55 metara, a brzina spuštanja doseže oko 60 km/h, dok je komentator Jacob Wester za švedski TV4 izjavio da je podloga "tvrda kao beton" te da je pad izgledao brutalno i zastrašujuće.
Foto: Zabulon Laurent/ABACA/ABACA
Lajunen dolazi iz poznate sportske obitelji jer je njegov otac Samppe Lajunen trostruki olimpijski pobjednik iz Salt Lake Cityja 2002.
Foto: Zabulon Laurent/ABACA/ABACA
Foto: MARKO DJURICA/REUTERS
Foto: EXPA/ Johann Groder
Foto: EXPA/ Johann Groder
Foto: Xia Yifang/XINHUA
