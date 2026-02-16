FOTO Novi stravičan pad na ZOI: 18-godišnjak ostao nepomično ležati, na tribinama zavladao muk
Finac Elias Lajunen (18) teško je pao tijekom kvalifikacija u freestyle disciplini Big Air na Zimskim olimpijskim igrama i nakon doskoka ostao nepomično ležati na snijegu, što je izazvalo muk na tribinama.
Skok je bio izuzetno zahtjevan, staza je duga oko 30 metara, uzlet visok približno 55 metara, a brzina spuštanja doseže oko 60 km/h, dok je komentator Jacob Wester za švedski TV4 izjavio da je podloga "tvrda kao beton" te da je pad izgledao brutalno i zastrašujuće.