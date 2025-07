Bivša bundesligaška senzacija stiže na Poljud: Evo tko je Nijemac kojeg splitski klub želi po svaku cijenu

Fran Karačić, Adrion Pajaziti, Ivica Ivušić i Ron Raci. Prema svemu sudeći, tom popisu Hajdukovih ovoljetnih akvizicija vrlo brzo trebao bi se pridružiti i Marko Richter, 27-godišnji ofenzivni vezni igrač čija bi posudba iz njemačkog prvoligaša Mainza u Hajduk uskoro trebala postati službena.

Richter je tijekom svoje seniorske karijere igrao za tri različita kluba u njemačkoj Bundesligi; Augsburg, Herthu i Mainz, a proteklu je sezonu proveo na posudbi u drugoj ligi, u legendarnom HSV-u koji je ostvario povratak iz drugog u prvi rang. Bogato je Richterovo iskustvo u bundesligaškom nogometu, gdje je bio prilično standardni član spomenutih momčadi u čak sedam različitih sezona. Tako je skupio 176 nastupa u prvom razredu njemačkog nogometa, upisavši uz to 24 pogotka i 19 asistencija.

Kojim se karakteristikama Richter ističe? Kad pogledamo njegove izvedbe u Bundesligi, nije teško donijeti zaključak da su njegove najveće vrline postizanje spektakularnih golova iz daljine te podjednako dobra igra s obje noge. Isto tako, ima dobru sposobnost pronalaska suigrača koji je u dobroj poziciji za udarac, ali i kretnji između suparničkih obrambenih linija kako bi pronašao prostor za primanje lopte. Kao igrač koji voli igrati na pozicijama između 'desetke' i krila, Richter voli imati slobodu u kretnjama za pronalaženje prostora u međulinijama.

S druge strane, njegova najveća slabost je manjak efikasnosti. Po volumenu udaraca uvijek je bio pri vrhu u Bundesligi, no zato je po efikasnosti bio pri dnu. Kao što je sam u jednom intervjuu rekao, voli "što prije doći do protivničkog gola". Richter ne mari pretjerano za to je li se prava situacija za postizanje pogotka stvorila na terenu, već će bez previše razmišljanja ići prema naprijed i pucati, i stoga mu je efikasnost na izrazito niskoj razini. Također, on ni u jednom svojem klubu nije uspio uhvatiti kontinuitet odličnih igara. Događale su mu se utakmice u kojima presudi momčadima poput Bayerna, Borussije Dortmund ili Leverkusena, no onda mu gotovo uvijek uslijede razdoblja od šest-sedam utakmica bez ikakvog učinka. Zbog toga su njemački mediji i navijači često isticali da bi prije trebao imati ulogu pričuvnog 'džokera' negoli startera.

Naravno, razina Bundeslige i HNL-a dvije su totalno drukčije priče pa je teško donositi decidirane zaključke, no imamo jedan prilično relevantan uzorak iz prošle sezone koji bi nam mogao dati dobru sliku. Richteru je prošle sezone u HSV-u na sličnoj poziciji suigrač bio donedavni prvotimac Hajduka Emir Sahiti. Prema onome što možemo vidjeti iz samih podataka, ali i iz dojmova lokalnih hamburških medija te navijačkih foruma, Richter je bio jedan od najlošijih igrača HSV-a, dok je Sahiti nosio reputaciju jednog od boljih igrača kluba, po mnogima među pet najboljih. Za svoja zadnja dva kluba (Mainz i HSV) Richter u 49 utakmica ima dva gola i dvije asistencije.