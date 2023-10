Bitna pobjeda za Hajduk, ali ovo je nogomet ispod svake razine. Derbi je u potpunosti razočarao

Navijači Hajduka nakon ovog toliko najavljivanog i toliko 'nabrijavanog' derbija bit će iznimno sretni jer je prednost pred Dinamom otišla s +2 na +5 (uz utakmicu više). Međutim, oni nakon te 1:0 pobjede mogu biti sretni samo zbog rezultata i ni zbog čeg drugog. Kad iz priče izuzmemo tu pozitivnu stranu za ljubitelje splitskog kluba, dolazimo do zaključka da su i oni, ali i svi ostali od ovog derbija nakon toliko najava i nakon toliko priče o 'festivalu nogometa', spektaklu i svemu ostalom u superlativima, dobili jedno veliko - ništa.

Nogomet je u utakmici dviju najkvalitetnijih momčadi u hrvatskom nogometu bio ispod svake razine. Osim tog pogotka Kosovara Emira Sahitija u 58. minuti susreta teško je nabrojati ikakve poteze u kojima smo vidjeli izrazitu kvalitetu nekog od 30 nogometaša koji su igrali na Poljudu. Oni koji navijaju za Dinamo sigurno iz ove utakmice odlaze potišteni jer su vidjeli da njihova momčad u svih 90 minuta ovog susreta kreirala niti jednu ozbiljniju priliku. Nije to nešto znatno bolje izgledalo ni kod Hajduka, ali oni su barem uspjeli iskreirati neku akciju za pogodak, makar to bila akcija preko druge lopte vratara.

Možda će nekom protuargument ovoj tezi biti taj da su obrane bile na visokoj razini, ali onaj tko je gledao utakmicu zna da smo gledali nesadržajnu utakmicu više zbog manjka preuzimanja rizika i manjka lucidnih poteza nogometaša nego li zbog nekih fenomenalnih reakcija iz zadnje linije. Sve do pogotka Hajduka činilo se da i jedni i drugi igraju alibi nogomet, da će i jedni i drugi biti zadovoljni remijem. To se baš razlikovalo od onoga što su i Ivan Leko i Sergej Jakirović isticali prije ove utakmice. Govorili su da je tek deseto kolo i da derbi sam po sebi neće ništa riješiti, što bi indiciralo na to da će ući u utakmicu bez nekih velikih zadrški i da će probati ići na pobjedu.

Na kraju smo u Splitu daleko više dobili iz navijačke perspektive. Koreografija Torcide povodom sto tisuća članova je bila briljantna, navijačka borba između Torcide i Bad Blue Boysa je bila briljantna, a sve vam o ritmu i atraktivnosti utakmice govori činjenica da su navijači znali reagirati kao da je pogodak kad je neki od domaćih igrača uspio izboriti aut.

