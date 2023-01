Bio je zvijezda svjetskog prvenstva, sada je beskućnik i prosi za hranu na ulicama Londona

Paul James jedan je od najvećih kanadskih nogometaša svih vremena, rođeni Velšanin je ušao u kanadsku kuću slavnih ali u posljednjih šest godina živi u potpunoj bijedi i neimaštini. Za Kanadu je odradio 47 utakmica i igrao na svjetskom prvenstvu 1986. u Meksiku i bio jedan od najvećih talenata u državi. U dresu Kanadu igrao je u sve tri utakmice grupne faze, predviđala mu se velika budućnost, no sve je krenulo nizbrdo.

Iz Kanade je morao pobjeći 1998. godine zbog problema s kokainom, a ovisnost o drogi ga je odvela u propast, prodavao je sve što je vrijedno kako bi se domogao droge. Novinari britanskog Daily Maila su ga pronašili na ulicama Londona kako prosi za hranu i spava na kartonima.

Nezaposlen je u zadnjih 13 godina i bez stalnog doma već šest. Vratio se u Ujedinjeno Kraljevstvo iz Kanade neposredno prije pandemije koronavirusa, ljutit zbog tretman kanadskih vlasti. James vjeruje, s bijesom i nepokolebljivom odlučnošću, da se u Kanadi suočio s diskriminacijom zbog toga što je upotrebljavao kokain.

Ljetos mu je preminula majka, ali on je za to saznao tek dva mjeseca kasnije, a na ovu ispovijest engleskim medijima pristao je samo kako bi ponovo stupio u kontakt s vlastitim ocem. Kaže kako četiri godine nije vidio nikoga iz obitelji te kako je to jedino što trenutno želi u životu.