Barcelona tek nakon produžetaka preskočila trećeligaša, palo sedam golova

Nogometaši Barcelone izborili su plasman u osminu finala španjolskog Kupa kralja nakon što su teškom mukom nakon produžetaka na gostovanju porazili trećeligaša Intercity sa 4-3. Klub iz Sant Joan d'Alacanta, malog (23.000 stanovnika) predgrađa jugoistočnog grada Alicantea dobro je namučio španjolskog velikana.

Intercity u ovom obliku postoji od 2017. godine, a ovo mu je tek druga sezona u nacionalnom Kupu. Barca je vodila 1-0, 2-1 i 3-2, no domaćin se uspješno vraćao izborivši produžetak. Kada su Katalonci zabili i četvrti gol, više nije bilo snage niti koncentracije za novi povratak.

Premda je Intercity izgubio, junak susreta bio je 21-godišnji Oriol Soldevila Puig koji je zabio sva tri gola za domaćine. Mladi veznjak je igrao za Barcinu U-18 i U-19 momčad, a potom je sreću potražio u Birminghamu iz kojeg se u srpnju prošle godine preselio u Intercity.

Foto: Joan Gosa/XINHUA (230101) -- BARCELONA, Jan. 1, 2023 (Xinhua) -- Ousmane Dembele (R) of Barcelona vies with Brian Olivan of Espanyol during a Spanish La Liga football match in Barcelona, Spain, Dec. 31, 2022. (Photo by Joan Gosa/Xinhua) Photo: Joan Gosa/XINHUA

Puig je jedan od čak osam igrača iz redova Intercityja koji su u nekom trenutku svoje karijere igrali za neki od Barcinih uzrasta. Za Barcelonu su golove zabili Ronald Araujo (4), Ousmane Dembele (67), Raphina (77) i Ansu Fati (104).

Plasman u osminu finala izborili su i Sevilla, Atletico Madrid, Mallorca, Real Sociedad i Deportivo Alaves.

Sevilla je rutinski odradila posao protiv trećeligaša Linaresa pobjedivši na gostovanju sa 5-0.

Tri gola je zabio marokanski napadač Youssef En Nesyri (38, 40, 74), a strijelci su bili i Luciano Squadrone (57-ag) i Erik Lamela (69). Hrvatski nogometaš Ivan Rakitić igrao je za Sevillu do 73. minute.

Većih problema nije imao niti Atletico Madrid koji je slavio na gostovanju kod drugoligaša Real Ovieda sa 2-0.

Za goste su zabili Marcos Llorente (24) i Pablo Barrios (83). Ivo Grbić nije branio za Atletico.

Real Sociedad je golom Roberta Navarra u 33. minuti izbacio trećeligaša Logrones, dok je drugoligaš Deportivo Alaves pobijedio Valladolid sa 1-0 golom Mamadoua Sylle u 11. minuti. Gosti su od šest minute igrali s igračem manje nakon što je isključen Zouhair Feddal.

Real Madrid je još u utorak uz veliku muku na gostovanju porazio četvrtoligaša Cacereno sa 1-0.

Domaćin je odolijevao aktualnom pobjedniku Lige prvaka sve do 69. minute. Tada je pogodak odluke i jedini gol na susretu postigao Brazilac Rodrygo. Luka Modrić nije nastupio za "Kraljevski klub".