Bio je na vrhu, a onda su mu depresija i korona uništili život. Pogledajte kako danas izgleda

Slovenskom nogometašu Josipu Iličiću išlo je sjajno u Atalanti, no karijeru mu je uništila depresija s kojom se borio.

Bio je jedan od otkrića Serie A i igrao sjajan nogomet, a onda je došla pandemija koronavirusa. U Bergamu je umrlo gotovo 45 tisuća ljudi, što je strašno pogodilo Iličića te on više nije bio isti čovjek.

Iličić je imao psihičke probleme nakon što je preminuo njegov bivši suigrač Davide Astori, klub mu je izašao u susret te dao slobodno tri mjeseca sa obitelji u Sloveniji. Totalno ga je dotuklo kada je dobio koronavirus, trener Gasperini i suigrači su mu pokušavali pomoći, ali spasa nije bilo.

A kada se novi val pandemije opet širio Italijom, počeli su problemi s izolacijom i karantenama i Iličiću su se navodno počele vraćati strašne slike s kraja 2019. godine.

Uskoro je raskinuo ugovor s Atalantom nakon čega je potpisao za Maribor. U nedjelju je debitirao za slovensku momčad i u pobjedi nad Murom (5:1) zabio iz jedanaesterca.

A vidljivo je da Iličić daleko od prave forme i da se bori s viškom kilograma. Nije to čudno budući da je posljednju utakmicu za Atalantu odigrao prije više od 170 dana. No, glavno da se Slovenac sasvim oporavi i ozdravi, a za nogomet će lako.

