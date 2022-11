Dalić: 'Zašto nas je sramota staviti hrvatsku zastavu? Plaću dajem u humanitarne svrhe'

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić gostovao je u emisiji 'Hrvatska za 5' kod Branimira Bilića koja se emitira na HRT-u.

- Kad se igra za reprezentaciju, to je nešto posebno. Nema ljepše stvari nego biti u reprezentaciji, u kojoj god ulozi. Tu ne predstavljamo sebe, nego svoju državu i svoj narod. Igrači su u klubovima zbog ugovora, novca i promocije, ali u reprezentaciji su zbog ljubavi prema svom narodu, to nas čini posebnima. Vjera, poštovanje i ponos, naši igrači imaju jednu veliku stvar, a to je zajedništvo. I u lošim trenucima smo zajedno. - rekao je Dalić.

- Svima nama sve polazi iz obitelji, kućni odgoj i vrijednosti. Otac i majka su me poslali u svijet ne znajući gdje idem, samo je bilo bitno da ne osramotim obitelj. Moj put bio je protkan time da napravim nešto, da se ne vratim u Livno kao netko tko nije uspio. Male sredine znaju osuditi i ja sam išao samo prema naprijed. Moj odgoj je vjera, vjernik sam i katolik i to mi daje snagu.- otvoreno je izjavio izbornik vatrenih.

- Međugorje je bio moj zavjet i privatna stvar, nisam to htio davati u javnost. Živim najljepše dane svoje sportske karijere i zahvalan sam za to, zbog toga sam sretan i ponosan.

- Živimo u prelijepoj državi, ali stalno se dijelimo, imamo neke poglede koji nisu dobri. Fali nam zajedništva, fali nam domoljublja. Treba to pokazati, boriti se za domovinu na razne načine, istaknuti zastavu kad je praznik. Zašto ne pokazati ljubav i na takav način? Zašto je nas sramota stavljati hrvatsku zastavu, ako treba i svaki dan? Zato je hrvatska reprezentacija za mene svetinja, ona to čuva, ona se bori za to. U svojoj smo državi, zašto bih se bojao pokazati da sam katolik i vjernik? Dok sam ja u reprezentaciji ona će biti mjesto okupljanja svih Hrvata i svih navijača. - poručio je Zlatko Dalić pa priznao da je imao basloslovne ponude:

- Nakon SP-a bilo je zaista velikih ponuda, milijunskih, ali ja sam propagirao svojim nogometašima zajedništvo u Rusiji, i što bi onda o sebi rekao tim mladim ljudima da sam odmah otišao za velikim novcima? Naša je država lijepa i sigurna, ali smo si sami najveći protivnici. Kad god je moguće uključujem se u akcije, ne odbijam i pokušavam se uključiti u humanitarne akcije koliko god mogu. Ima puno ljudi kojima je potrebno, na primjer ja kao vrhunski trener dobivam plaću od HOO-a i tu cijelu plaću dajem u humanitarne svrhe - zaključio je izbornik i dodao kako moramo biti više društveno osjetljiviji.

