SERIE A

Remi Pise i Atalante: Vatreni nakon dugo vremena u prvih jedanaest

UEFA Champions League - Atalanta v Club Brugge
Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
Hina
16.01.2026.
u 23:34

Gosti su poveli u 83. minuti golom Nikole Krstovića, a četiri minute poslije izjednačio je Rafiu Durosinmi

U prvoj utakmici 21. kola talijanske Serie A odigranoj u petak u Pisi, nogometaši istoimene momčadi i Atalante su osvojili po bod odigravši 1-1. 

Gosti su poveli u 83. minuti golom Nikole Krstovića, a četiri minute poslije izjednačio je Rafiu Durosinmi.

Pročitajte što Talijani pišu o igri Luke Modrića nakon još jedne velike pobjede Milana

Hrvatski reprezentativac Mario Pašalić bio je u početnoj postavi Atalante. U 40. minuti je dobio žuti karton, a u 56. minuti ga je trener Raffaele Palladino povukao s terena.

Atalanta je s 32 boda na sedmom mjestu, a Pisa je s 14 bodova na predzadnjoj, 19. poziciji ljestvice. Vodeći Inter ima 46 bodova, tri više od drugoplasiranog Milana.
Ključne riječi
Mario Pašalić Atalanta PISA Serie A

