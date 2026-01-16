Remi Pise i Atalante: Vatreni nakon dugo vremena u prvih jedanaest

U prvoj utakmici 21. kola talijanske Serie A odigranoj u petak u Pisi, nogometaši istoimene momčadi i Atalante su osvojili po bod odigravši 1-1.
Gosti su poveli u 83. minuti golom Nikole Krstovića, a četiri minute poslije izjednačio je Rafiu Durosinmi.Pročitajte što Talijani pišu o igri Luke Modrića nakon još jedne velike pobjede Milana
Hrvatski reprezentativac Mario Pašalić bio je u početnoj postavi Atalante. U 40. minuti je dobio žuti karton, a u 56. minuti ga je trener Raffaele Palladino povukao s terena.
Atalanta je s 32 boda na sedmom mjestu, a Pisa je s 14 bodova na predzadnjoj, 19. poziciji ljestvice. Vodeći Inter ima 46 bodova, tri više od drugoplasiranog Milana.
'OVO JE PAKAO'
O njoj je brujala Hrvatska, sad je u očajnom stanju: Muškarci su mi uzeli sve, samohrana sam majka
POVUKLA SE S MREŽA
FOTO Čak je sedam puta sudjelovala u 'Ljubav je na selu', a ovako sada izgleda popularna Ines
Ne preskači ovaj korak