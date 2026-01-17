Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 150
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
UŽIVO Vaterpolisti kreću u lov na polufinale Eura, na redu je obračun s nezgodnim suparnikom
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DAMIR MRVEC IZ ŠVEDSKE

Hrvatska, probudi se! Ovu smo izvukli, ali ako odmah ne popravimo puno toga, brzo ćemo doma

Malmö: EHF Europsko rukometno prvenstvo 2026., Hrvatska - Gruzija
Foto: MATHILDA SCHULER/PIXSELL
1/5
Autor
Damir Mrvec
17.01.2026.
u 19:51

Moramo shvatiti da u Švedskoj nemamo takvu atmosferu kakvu smo imali u Areni Zagreb, moramo se naviknuti da nemam,o vjetar u leđa s tribina. Nije da nije bilo naših navijača, ali daleko je to od zagrebačke atmosfere

Počelo je siječanjsko rukometno ludilo, počelo je nerviranje hrvatskih navijača. Jer, kako se ne nervirati kada smo u prvoj utakmici "razbili" Gruziju s tri pogotka razlike. A sve do same završnice bili smo u egalu. U redu, netko će reći prva utakmica, nervoza, pritisak, prvi se mačići bacaju u vodu. Činjenica je da nismo briljirali i ako pod hitno ne popravimo puno stvari onda ćemo brzo doma. Onda će nas Nizozemci a pogotovo Šveđani lakoćom pobijediti.

Što reći o prvom poluvremenu? Loše, užasno, strašno. Umjesto da riješimo utakmicu ako ne u prvih deset, onda barem u prvih 15 minuta, mi smo u 19. minuti bili na minus šest (6:12). Sve nas je to podsjetilo na Olimpijske igre i Pariz kada su Japanci prvo poluvrijeme imali plus pet (18.13). N a kraju smo pobijedili s pogotkom razlike (30:29). Srećom, ovdje se takav scenarij nije dogodilo. Nekako smo na vrijeme došli sebi, "uspavana ljepotica" na vrijeme se probudila. Dagur  Sigurdsson, izbornik Hrvatske,  je u igru umjesto Srne i Martinovića ubacio Lučina i Klaricu i sve je krenulo na bolje. Kuzmanović je krenuo s prve dvije obrane a onda ga nije bilo nigdje pa je u igru ušao Matej Mandić. S nekoliko obrana novi član njemačkog Magdeburga uvelike je doprinio da u samo nekoliko minuta dostignemo i prestignemo Gruzijce koji su igrali bez opterećenja, bez pritiska. Veliko osvježenje je bio i ulazak Josipa Šimića koji ne samo da je sjajno odradio u obrani već je i u napadu bio bez pogreške. Kad bi naravno dobio loptu, a malo ih dobivao.  

Hrvatska je krenula nervozno. U mislima su očigledno bila ona dva poraza od Njemačke u pripremnim utakmicama. Nije pomogao ni ohrabrujući govor Domagoja Duvnjaka u svlačionici, neposredno prije utakmice. Bivši kapetan potegao je do Švedske automobilom iz Kiela. I on se crvenio na tribini u prvom poluvremenu. Ništa nam nije polazilo za rukom. U napadu prava katastrofa. Većina naših lopti završavalo je pored vratiju ili u rukama njihovog vratara. Nekoliko napada smo brzali pa smo radili prekršaje u  napadu. Daguru izgleda nikako ne odgovaraju prve utakmice na velikim natjecanjima. Već smo spomenuli Olimpijske igre i Japan, a ništa bolje nije bilo ni na svjetskom prvenstvu u Hrvatskoj lani kad smo u prvom susretu uvjerljivo izgubili od Egipta. Samo, Gruzija nije Egipat, Ni približno. 

U drugom poluvremenu spasila nas je obrana 5-1 koju smo počeli igrati u 45. minuti, kad je već voda bila do grla. Spasio nas je Marko Mamić svojim dugačkim rukama potpuno zbunivši suparničku vanjsku liniju.  I tako se na kraju broji pobjeda, broje se dva boda. Moramo shvatiti da u Švedskoj nemamo takvu atmosferu kakvu smo imali u Areni Zagreb, moramo se naviknuti da nemamo vjetar u leđa s tribina. Nije da nije bilo naših navijača, ali daleko je to od zagrebačke atmosfere. 
Ključne riječi
Hrvatska rukometna reprezentacija rukomet EP rukomet 2026.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!