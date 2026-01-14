Ovakav apsurd HR nogomet još nije doživio! Što to kontroverzni Zadranin skriva od javnosti?

Na izbornoj Skupštini koja se održala u utorak navečer Klanac, inače kandidat Rene Sinovčića, nije izabran ni ovaj put jer na okupljanje predstavnika klubova nije došao dovoljan broj članova.

Na prošlotjednoj Skupštini, na kojoj također nije bilo kvoruma, pojavilo se 16 članova NSZŽ-a, a na jučerašnjoj Skupštini, prema riječima Rene Sinovčića koje je uputio zadarskim medijima nakon završetka sjednice, također se pojavilo 16 članova, prenosi zadarski.hr.

- Nije nas bilo 17, bilo nas je 16. Sjednica je odgođena za 27. siječnja. Ovo je druga Skupština koja nije imala kvorum. Skupština je zakazana za 27. siječnja i nadamo se da će biti kvoruma. Prije sjednice sam pokazao da je 16 članica sazvalo Skupštinu, da se ne priča po gradu da sam je ja sazvao, kratak je bio Sinovčić prema zadarskim medijima.

Tih 16 klubova koji su podržavali Sinovčića su NK Croatia Stankovci, NK Galovac, NK Polača, NŠK Debeljak, NK Abeceda sporta, NK Hajduk Prigrada, NK HV Posedarje, ŽNK Donat, NK NOŠK Novigrad, NŠK Podgradina, NŠK Vrčevo, NŠK Zemunik, NK Zadarnova, NK Zara, NK Zrmanja Obrovca i NK Sabunjar.

Inače, zadarski novinari ostali su jučer ispred zatvorenih vrata jer im nije bio dozvoljen ulazak na Skupštinu. Zašto je zadarskim medijima bilo uskraćeno pravo prisustvovanja Skupštini i je li uistinu bilo 16 članica na izbornoj Skupštini koja se održala u hotelu Kolovare? Mnogi smatraju da ih je bilo 14, a ne 16 kako je rekao Sinovčić. Tu je informaciju zadarski.hr pokušao doznati od javnog bilježnika Emila Brkića.

- Bilo je 16 klubova, no ne mogu vam reći koji su. Potrebno je prvo izraditi zapisnik uz supotpis tajnika koji će biti gotov za par dana. Nakon toga zapisnik će dobiti ovlašteni članovi NSZŽ-a - kratko je kazao Brkić za zadarski.hr.

Navodno su još dva kluba odustala od podrške Sinovčiću - NK Croatia Stankovci i NK Galovac. Na zadarski.hr su dobili i potvrdu NK Galovca da njihov verificirani zastupnik za Skupštinu NSZŽ-a Denis Bačić nije bio prisutan na Skupštini. Potom im je isto potvrdio i Nogometni klub Croatia iz Stankovca, što znači da kontroverzni Zadranin Reno Sinovčić možda i ne govori istinu kada tvrdi da je bilo prisutno 16 skupštinara.

U vjerodostojnost Sinovčićevih riječi ne bi nitko sumnjao da je Skupštinu otvorio za medije, a ovako se novinari pitaju što se to skriva od nogometne javnosti.

Podsjetimo, nakon što Sinovčić u ožujku nije uspio pobijediti Juricu Buljata u borbi za preuzimanjem Nogometnog saveza Zadarske županije, Sinovčić je postavio Klanca za svog kandidata. Međutim, koliko god puta je Klanac do sada bio izabran, svaku Skupštinu poništila je Zadarska županija zbog proceduralnih grešaka. Zadnja dva puta pak uopće nije došlo do glasanja jer kvorum Skupštine nije bio zadovoljen.

Vidjet ćemo hoće li Klanac, odnosno Sinovčić, imati dovoljan broj članova NSZŽ-a 27. siječnja ili će ovi izbori postati jedan od najvećih apsurda u hrvatskom nogometu.