Bio je beskućnik, prosjak i teški ovisnik, a pogledajte ga danas!

Iza bivše NBA zvijezde Delontea Westa (37) tužna je priča jer je nakon sportske karijere propao i završio kao beskućnik i ovisnik.

Ovaj bivši NBA košarkaš svojedobno je snimljen u Dallasu kako doslovno prosi na ulici za hranu. Riječ je o čovjeku s impresivnom košarkaškom karijerom iza sebe, igrao je u Bostonu, Dallasu i Clevelandu, gdje je bio suigrač LeBronu Jamesu. U karijeri je zaradio 16 milijuna dolara.

No, nesretnom Westu dijagnosticiran je bipolarni poremećaj, odao se porocima, spiskao novac i život mu se sasvim raspao. Bio je beskućnik i ovisnik o drogama. U siječnju je snimljen kako sudjeluje u uličnoj tučnjavi, a kada ga je jedan navijač pitao je li on bivša NBA zvijezda, West je odgovorio: – Više nisam u tom životu.

Ladies & Gentlemen, I present to you, Delonte West . A long, long , long way to go, but he has taken the first steps and shared these with all of us as a thank you for the love and support. pic.twitter.com/555twAEVDP