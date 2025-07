Bila bi to senzacija: Cristiano Ronaldo se vraća u Europu? Mogao bi zaigrati s dvojicom Hrvata

Iako se činilo da će Cristiano Ronaldo svoju veličanstvenu karijeru privesti kraju u Saudijskoj Arabiji, talijanski Calciomercato lansirao je priču o senzacionalnom povratku. Prema njihovim izvorima, tamošnji prvoligaš Como ozbiljno razmatra dovođenje portugalske superzvijezde. Unatoč tome što je zagazio u peto desetljeće života, Ronaldova profesionalnost, fizička sprema i neupitna vještina i dalje ga čine igračem koji može napraviti razliku na najvišoj razini, a sama ideja o njegovom povratku u jednu od najjačih europskih liga izazvala je euforiju među navijačima. Como, klub sa snažnim financijskim zaleđem, navodno je spreman iskušati Ronalda ponudom koja bi ga vratila na veliku pozornicu, a očekuje se da bi se ključni pomaci mogli dogoditi već u narednim danima.

Ambiciozni projekt kluba sa sjevera Italije vodi legendarni španjolski veznjak Cesc Fàbregas s trenerske klupe, a uprava je već pokazala da ne štedi na pojačanjima. Como je u tekućem prijelaznom roku uložio gotovo 110 milijuna eura kako bi stvorio konkurentnu momčad za vrh talijanske lige. Među najzvučnijim pojačanjima ističu se njemački veznjak Nicolas Kuhn, doveden iz Celtica za 19 milijuna eura, te španjolski talent Jesus Rodriguez iz Betisa za 23 milijuna eura. Ipak, za hrvatsku javnost najzanimljiviji je transfer Martina Baturine, koji je stigao iz Dinama za 18 milijuna eura, čime je klub jasno pokazao da cilja na sam vrh talijanskog nogometa i da posjeduje financijsku moć za privlačenje najvećih imena svjetskog nogometa.

Ukoliko bi se ovaj spektakularni transfer ostvario, Cristiano Ronaldo bi u svlačionici zatekao pravu malu hrvatsku koloniju. Osim spomenutog Martina Baturine, kojeg mnogi vide kao nasljednika Luke Modrića u reprezentaciji, boje kluba brani i Ivan Smolčić. Bivši kapetan Rijeke već se ustalio u obrambenoj liniji momčadi i predstavlja važnog člana Fàbregasovog sastava. Dolazak Ronalda ne samo da bi Comu donio neprocjenjivo iskustvo i globalnu vidljivost, već bi stvorio nevjerojatnu priču u kojoj bi portugalska ikona dijelila teren s dva hrvatska igrača, od kojih jedan predstavlja budućnost, a drugi sadašnjost hrvatskog nogometa.

Zanimljivo je da bi se hrvatska veza mogla dodatno produbiti u jednom od najneobičnijih događaja sezone. Naime, talijanski nogometni savez odobrio je inicijativu da se prvenstvena utakmica između AC Milana i Coma u veljači sljedeće godine odigra u Perthu u Australiji. To bi bio prvi put da se službena utakmica jedne od najjačih europskih liga igra izvan Europe. Za hrvatsku dijasporu u Australiji to bi bio povijesni trenutak, jer bi na jednoj strani terena mogli gledati Ronalda, Baturinu i Smolčića, a na drugoj Luku Modrića, koji je nedavno potpisao za Milan. Bio bi to pravi festival hrvatskog nogometa na drugom kraju svijeta, a ujedno i potvrda globalnih ambicija koje Como gaji.