Brončani vatreni šokirao na predstavljanju: 'Nije mi prioritet reprezentacija, već dres i veličina Hajduka'

Ivica Ivušić (30) novi je čuvar mreže splitskog Hajduka. Hrvatski reprezentativni vratar stigao je na Poljud iz ciparskog Pafosa, a s klubom je potpisao ugovor koji ga veže do 2029. godine. Na dresu će nositi broj 1, a Hajduk je za njegovo dovođenje platio 400 tisuća eura. Na predstavljanju ga je medijima predstavio sportski direktor Goran Vučević.

"Čast mi je pozdraviti novog igrača Hajduka Ivicu Ivušića. Jedan od najboljih, ako ne i najbolji hrvatski golman. Sve počinje od iza. Kad imate kvalitetnog golmana, daje nam za pravo reći da imamo momčad koja izgleda bitno drugačije nego prošle sezone. Ivica je pokazao velik interes za dolazak u Hajduk. Transfer je bio kompliciran. Osvojio je prvenstvo s Pafosom. Za pohvalu je što se odrekao dijela novca od Pafosa da bi došao u Hajduk", rekao je Vučević.

Dotaknuo se i statusa Ante Silića, mladog vratara koji će sada biti zamjena Ivušiću: "Siliću je prije dolaska Ivušića bio ponuđen novi ugovor. Riječ je o talentiranom golmanu na kojeg računamo. Bitno je strpljenje i da bude sretan što je drugi golman u Hajduku. Vjerujemo da će on biti sretan s nama. Svaki igrač koji je pod ugovorom, dobit će priliku. Poslat ćemo jasnu poruku mladima da nije bitan novac, nego da im damo do znanja da su bitni za klub. Silić će biti zamjena za Ivušića. Kad se priča o mladom igraču, nekad on nema strpljenja. Primjer toga mora biti Mario Pašalić. On mora biti primjer svim mladim igračima. Prošao je cijelu Hajdukovu školu, napravio je velik transfer. Pokazuje da voli klub."

Na pitanje o potencijalnom dolasku Ivana Santinija, Vučević nije dao konkretan odgovor. No osvrnuo se i na status dosadašnjeg vratara Ivana Lučića: "S Lučićem razgovaramo o najboljem rješenju. On je svjestan svoje uloge u prošloj sezoni. Trener želi na njegovoj poziciji neku novu energiju. Pomoći ćemo mu da pronađe najbolje rješenje za dalje."

Sam Ivušić izrazio je veliko zadovoljstvo povratkom u Hrvatsku i dolaskom u Hajduk: "Privilegija je sjediti ovdje danas. Puno mi znači povratak u domovinu, pogotovo u ovakav klub. Sretan sam i počašćen. Hvala Hajduku na svemu, jer su bili maksimalno korektni. Na meni je sad da radim i dokažem da sam s razlogom ovdje."

O Siliću je također govorio s poštovanjem: "Za Silića bih htio reći da je velik potencijal i talent. Bit ću mu na usluzi. Bio sam u sličnoj situaciji kao on, puno sam naučio od starijih golmana. Ja sam iz Rijeke, ali od danas sam član Hajduka. Maksimalno sam fokusiran da dam sve za ovaj klub. Borimo se za najviše ciljeve."

Ivušić je poručio da mu reprezentacija trenutačno nije prioritet: "Nije mi fokus reprezentacija, nego Hajduk. Znam što znači ovaj dres i veličina ovog kluba. Moram braniti kako treba u Hajduku kako bih se mogao bilo čemu nadati. Od sebe puno očekujem, ali i od ekipe."

Za kraj je podvukao ambicije za novu sezonu: "Nadam se da ćemo osvojiti prvenstvo. Borit ćemo se svaki dan na treningu i na utakmicama. Ovaj dres nosi veliku težinu. Imamo podršku s tribina, ali i osjećam veliku odgovornost. Sad sam u nekim najzrelijim godinama. Prošao sam puno toga. Lijepo se vratiti kući."