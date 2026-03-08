Garcia ušao u žustru raspravu s Vejićem: 'Vidjet ćemo što će se dogoditi'

Nogometaši Hajduka poraženi su u 25. kolu HNL-a od Dinama na svom Poljudu s 1:3 i tako praktički ostali bez šanse za osvajanje naslova prvaka. Dinamo u ovim trenucima ima deset bodova prednosti pred prvim pratiteljem Hajdukom i 11 kola prije kraja prvenstva, čini se kako je utrka za naslov riješena.

Untaoč porazu, trener bijelih Gonzalo Garcia nije bio nezadovoljan:

- Teško je jer uvijek želimo pobijediti, ali OK. Dečki su bili u igri do kraja, držali su se zajedno i pokušavali. No, nije bilo dovoljno. To je nogomet. Izgubili smo u Kupu i sada, ali idemo dalje. Bili smo slabi na početku. Nije da nismo pokušavali, ali gubili smo duele, driblali su nas... Kasnije smo bili bolji i zabili smo. Također, Livaković je imao jednu obranu. Međutim, onda smo ponovno pogriješili. S obzirom na to da je Dinamo kvalitetan, kaznit će te. Dobro smo ušli u drugo poluvrijeme, ali onda smo izgubili energiju - započeo je španjolski stručnjak.

Potom se uključio sukomentator MAXSporta Hrvoje Vejić i pitao Garciju je li vrijeme da se Hajduk počne pripremati za sljedeću sezonu.

- Cilj je pobijediti u što više utakmica, vidjet ćemo gdje ćemo završiti. Imamo deset bodova manje od Dinama. Vidjet ćemo što će se dogoditi. Moramo raditi i dati sve od sebe. Imamo mladu momčad. Brajković, Hrgović... Svi napreduju. Ovo je rezultat. Moramo biti realni. Vaše pitanje ide u smjeru da je sve gotovo. Ništa nije gotovo i ništa nije u našim rukama. Borba nikad nije gotova. Ako već odustaneš, znači da mentalitet nije pobjednički. A to moramo promijeniti - odgovorio mu je Garcia pa se okrenuo napretku koji vidi u momčadi:

- Da, Dinamo je bio bolji od nas. U desetoj minuti gubili smo 2:0. Moj dojam je, da je ova utakmica bila na početku sezone, izgubili bismo 6:0. Svi su se borili. Primjerice, Šego je dobio udarac na treningu, zglob mu je otekao, ali igrao je, nije želio propustiti utakmicu. Želim od svih igrača dobiti najviše što mogu i stvoriti pobjednički mentalitet.