Bubliku na putu do obrane naslova stoji još samo Halys

Prvi nositelj ATP 250 turnira na zemljanoj podlozi u austrijskom Kitzbuehelu, Kazahstanac Aleksander Bublik (ATP - 11.), na korak je do obrane prošlogodišnjeg naslova, a na putu do tog cilja stoji mu još samo Francuz Quentin Halys (ATP - 83.).

U petak je 29-godišnji francuski tenisač u polufinalu nadigrao Nijemca Yannicka Hanfmanna (ATP - 52.) sa 6-4, 7-6 (2) i tako se plasirao u svoje drugo finala na ATP Touru, a prvo nakon što je bio finalist u švicarskom Gstaadu 2024.

Branitelj naslova Bublik je petak svladao Argentinca Tomasa Martina Etcheverryja (ATP - 31.) sa 6-3, 6-4 i po 17. put u karijeri se probio do meča za trofej. Uspije li u subotu pobijediti Halysa, 29-godišnji Kazahstanac će doći do 10. trofeja u karijeri, a po prvi put će na jednom natjecanju iz kalendara ATP Toura obraniti naslov. Po dvaput je osvajao naslove u Halleu i Montpellieru, ali je to činio u razmaku od dvije godine.

Halys je svladao Bublika u njihovom jedinom međusobnom dvoboju, a taj rezultat ima posebnu težinu, jer je meč odigran u sličnim uvjetima koji ih čekaju u subotnjem finalu. Susreli su se prošli tjedan u drugom kolu turnir u Gstaadu, gdje je Francuz slavio sa 6-7 (4), 6-4, 7-6 (5).

ATP 250 Kitzbuehel - polufinale

Aleksander Bublik (Kaz/1) - Tomas Martin Etcheverry (Arg/4) 6-3, 6-4

Quentin Halys (Fra) - Yannick Hanfmann (Njem) 6-4, 7-6 (2)