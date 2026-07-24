Zapalili su Saint-Tropez, otkrivamo sve o glamuroznoj proslavi i ženi koja je ukrala srce norveške zvijezde

Nakon što je norvešku reprezentaciju odveo do povijesnog četvrtfinala Svjetskog prvenstva, postigavši pritom sedam pogodaka, Erling Haaland odlučio je napuniti baterije na jednoj od najpoželjnijih adresa svjetskog jet-seta. Saint-Tropez, sinonim za luksuz i glamur, postao je privremeni dom za nogometnu superzvijezdu i njegovu zaručnicu, Isabel Haugseng Johansen. Par je dane provodio krstareći Mediteranom na unajmljenoj jahti u društvu obitelji i prijatelja, a odmor je bio ispunjen slavljima. Prvo su proslavili Isabelin 22. rođendan, da bi samo nekoliko dana kasnije priredili spektakularnu zabavu za Haalandov 26. rođendan. Norvežanin je svoj nadimak "Viking" shvatio doslovno, pa je tematska zabava na jahti uključivala i neizostavnu vikinšku kacigu s rogovima, a fotografije koje su preplavile društvene mreže pokazale su slavljenika golog torza kako uživa u zasluženom odmoru.

Slavlje se s jahte kasnije preselilo na kopno, u jedno od najpopularnijih noćnih odredišta u Saint-Troopezu, restoran i klub na plaži Shellona. U opuštenoj atmosferi, uz zvukove berlinskog DJ-a &ME, Haaland i Isabel su se zabavljali do dugo u noć. Par je privukao pažnju i svojim modnim odabirima, pojavivši se u ležernim kombinacijama koje su podsjećale na pidžamu i spavaćicu. Pridružio im se i Haalandov bivši suigrač iz Manchester Cityja, Riyad Mahrez, koji sada igra za saudijski Al Ahli, a razdragani Norvežanin u jednom je trenutku preuzeo i DJ pult, na oduševljenje prisutnih.

- Erling mora da je iscrpljen od svojih junačkih partija na Svjetskom prvenstvu, ali ne pokazuje nikakve znakove umora. Sjajno se provodi s Isabel i prijateljima. Voli se zabavljati i živjeti život punim plućima - rekao je jedan od očevidaca za britanske medije.

Dani su im prolazili u kombinaciji adrenalina i potpunog opuštanja. Dok je napadač Manchester Cityja sat vremena jurio na jet-skiju, Isabel je upijala sunce na plaži, pokazujući zavidnu figuru. Viđeni su i kako napuštaju jahtu kako bi poslijepodne proveli u kupovini, ležerno odjeveni - on u bijelu majicu i kratke hlače, a ona u jednostavnu zelenu haljinu.

Iako je u posljednje vrijeme sve više pod svjetlima reflektora, Isabel Haugseng Johansen dugo je uspijevala zadržati privatnost unatoč vezi s jednim od najpoznatijih sportaša svijeta. Baš poput Erlinga, odrasla je u Bryneu, malom norveškom gradu u koji se obitelj Haaland doselila kada su mu bile tri godine, nakon što je njegov otac Alf-Inge završio profesionalnu nogometnu karijeru u Engleskoj. Njihova priča nije tipična ljubav iz školskih klupa, iako se poznaju godinama. Oboje su dijelili strast prema nogometu, igrajući za lokalni klub Bryne FK. Ipak, romansa se rodila tek kasnije, kada je on već gradio karijeru u Borussiji Dortmund.

Zanimljivo je da je upravo Isabel napravila prvi korak.

- Poslala mi je poruku. Igrala je za isti klub kao i ja, Bryne. Ona je ta koja je primijetila mene, a ne ja nju - otkrio je Haaland uz širok osmijeh u intervjuu za norvešku televiziju NRK.

Priznao je i da je prije nje bio "prilično dugo sam" te je podijelio ljubavni savjet inspiriran vlastitim iskustvom:

- Moj savjet? Izađite i družite se. Upoznajte ljude. Iz mog iskustva, djevojku pronađete kada to najmanje očekujete. Ako je neprestano tražite, nikada je nećete naći.

Njihova veza, koja je započela negdje tijekom 2021. godine, okrunjena je rođenjem sina u prosincu 2024. godine. Par je odlučio ime djeteta zadržati za sebe, no povremeno dijele uvide u svoj obiteljski život, poput putovanja u Pariz i New York. Haaland je u više navrata istaknuo kako mu je očinstvo promijenilo perspektivu i pomoglo mu da postane još bolji na terenu.

- Nikada se nisam osjećao bolje nego sada. I da budem iskren, s djetetom sam postao još bolji jer se zapravo isključim više nego ikad. Uopće ne razmišljam o nogometu. Kada dođem kući, još se više opustim. Mislim da se moram zahvaliti svom sinu - rekao je za Associated Press.

Njihov zajednički život daleko je od holivudskog glamura koji bi se mogao očekivati. Na pitanje kako izgleda njihova tipična romantična večer, Haaland je kroz smijeh odgovorio: Ja ću spremiti večeru. Bit će joj malo neugodno što ovo govorim, ali i ona voli igrati videoigre. Tako da zajedno igramo Minecraft. Sjedimo, igramo se, gradimo kuće i sve to.

Dok je Haaland rušio rekorde na nogometnim terenima, Isabel je polako, ali sigurno počela graditi vlastitu karijeru, odmaknuvši se od isključive uloge "djevojke nogometaša". Njezina strast prema modi postala je njezin novi profesionalni put. S više od 440 tisuća pratitelja na Instagramu, postala je prepoznatljivo lice u svijetu mode i kreiranja sadržaja, dijeleći svoje odjevne kombinacije, savjete o ljepoti i trenutke s putovanja. U lipnju 2026. ostvarila je veliki uspjeh osvanuvši na svojoj prvoj naslovnici, onoj norveškog časopisa KK. Istog mjeseca, poznati brend nakita Langgaard objavio je da je upravo ona njihova nova ambasadorica, a najavljena je i njezina vlastita kolekcija nakita koja bi se trebala pojaviti u jesen. Iako danas živi u svijetu visoke mode, prisustvujući revijama poput one Dolce & Gabbane, priznaje da je njezin ormar godinama bio ispunjen isključivo sportskom odjećom.

Svoj stil opisuje kao "klasičan i elegantan, s modernim dodirom", naglašavajući da preferira bezvremenske komade umjesto slijepog praćenja trendova. Kao modne uzore navodi ikone stila poput princeze Diane, Grace Kelly, Carolyn Bessette-Kennedy, ali i modernije zvijezde poput Jasmine Tookes i Kendall Jenner. Majčinstvo je također utjecalo na njezin način odijevanja.

- Definitivno mislim da se moj stil promijenio otkako sam postala majka. Ne želim nositi ništa previše neudobno jer moram biti u stanju trčati za njim - priznala je.

Dva modna savjeta koja je dobila od majke postala su njezina vodilja. Prvi je: "Ako izgledaš dobro, osjećaš se dobro", a drugi: "Svaki dan je modna revija, a svijet je tvoja pista". To se vidjelo i tijekom Svjetskog prvenstva u SAD-u, gdje je njezina podrška s tribina bila gotovo jednako zapažena kao i Haalandovi golovi. Njezina odjevna kombinacija za utakmicu osmine finala protiv Senegala, koja se sastojala od Haalandovog dresa, traper hlačica, kaubojskih čizama i šešira, postala je viralni hit, a sam Haaland je komentirao njezinu objavu s: "Jiiihaaa!".

Svjetsko prvenstvo 2026. godine, na kojem se Norveška pojavila prvi put nakon 1998., stavilo je Isabel pod dodatno povećalo javnosti. Postala je zaštitno lice "WAGsica" norveške reprezentacije, a Vogue Scandinavia pratio je njezino putovanje po Americi dok je bodrila Erlinga i suigrače. Na svom Instagramu redovito je dijelila fotografije iz Dallasa i New Yorka, slaveći pobjede Norveške. Nakon jedne od ključnih pobjeda, objavila je emotivnu poruku posvećenu svom zaručniku:

- Nevjerojatno sam ponosna na tebe i sve što si postigao. Naporno si radio, nikada nisi odustao i zaista si ovo zaslužio. Vidjeti te sada ispunjava me ponosom.

Unatoč sve većoj slavi i interesu javnosti, Isabel ističe kako još uvijek traži pravu ravnotežu između javnog i privatnog života. U intervjuu za časopis KK, čiju je naslovnicu krasila, otvoreno je progovorila o tom izazovu.

- Želim zaštititi svoju obitelj, ali istovremeno želim da ljudi imaju priliku upoznati mene i saznati tko sam ja zapravo. Tada izazov postaje postavljanje granica između onoga što je privatno i onoga što nije - objasnila je.

Odmor u Saint-Tropezu za par je stoga bio prijeko potreban bijeg od pritiska i obaveza. Nakon naporne sezone koja je kulminirala Svjetskim prvenstvom, opuštanje na Azurnoj obali, daleko od očiju javnosti koliko je to moguće za nekoga njihovog statusa, predstavlja savršeni uvod u nove izazove. Haalanda uskoro očekuje povratak u Manchester i početak priprema za novu sezonu Premier lige, gdje će braniti boje Manchester Cityja. Za njega je ljeto bilo ispunjeno nogometnim uspjesima i obiteljskim slavljima, a za Isabel potvrda njezine tranzicije iz anonimne sportašice u prepoznatljivu modnu ikonu.