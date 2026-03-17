IZBORNIKU JE PREKIPJELO

BiH lovi Svjetsko prvenstvo, protivnik u problemu: 'Tako nam ne pomažete'

Wales Press Conference - Vale Resort - Tuesday March 17th
Ben Birchall/PRESS ASSOCIATION
VL
Autor
vecernji.hr
17.03.2026.
u 14:35

Nekoliko dana uoči ključne utakmice baraža za Svjetsko prvenstvo protiv Bosne i Hercegovine, izbornik Walesa Craig Bellamy izrazio je golemo razočaranje zbog curenja povjerljivih informacija u medije. Zbog svega je, kako kaže, morao osobno uputiti isprike

Izbornik velške nogometne reprezentacije Craig Bellamy priznao je da je bio "toliko, toliko, toliko razočaran" nakon što je u javnost procurila informacija da je vodio pregovore kako bi mladog stopera Ashleyja Phillipsa privolio da zaigra za Wales. Riječ je o dvadesetogodišnjem braniču Tottenhama koji ove sezone igra na posudbi u Stoke Cityju kao mladi reprezentativac Engleske, ali zbog velškog porijekla majke ima pravo nastupa i za Velšane. Bellamy je potvrdio da je planirao "srediti" poziv talentiranom stoperu, no cijeli je proces sada ugrožen.

Zbog priče koja se proširila prošloga tjedna, Bellamy je morao osobno nazvati upravu Stoke Cityja kako bi se ispričao, što je dodatno zakompliciralo situaciju uoči ključnog dvoboja s Bosnom i Hercegovinom. "Uvijek razmatramo igrače s dvojnim državljanstvima i to nam je donijelo mnogo toga dobroga u prethodnim godinama. Jako, jako sam razočaran što se ovo pojavilo u medijima. Ne pomažete nam tako, vjerujte mi. Ja sam taj koji mora zvati trenere, ja sam bio taj koji je morao zvati Stoke i ispričavati se", rekao je vidno frustrirani Bellamy na konferenciji za medije.

Velški izbornik potom je uputio i izravan apel novinarima, zamolivši ih za više diskrecije u budućnosti jer takvi potezi izravno štete reprezentaciji. Smatra da prerano objavljivanje osjetljivih informacija smanjuje izglede da igrači poput Phillipsa na kraju doista odaberu Wales ispred neke druge reprezentacije za koju imaju pravo nastupa. "Tako nam ne činite nikakvu uslugu. Zato vas molim, ako vidite da negdje cure informacije, prvo razgovarajte sa mnom jer nam umanjujete šanse da dobijemo takvog igrača", zavapio je Bellamy.

Cijela se drama odvija u iznimno osjetljivom trenutku za Wales, koji se suočava s ozbiljnom krizom ozljeda. Za utakmicu protiv BiH potvrđeno je da neće moći računati na nekoliko ključnih veterana, uključujući kapetana Bena Daviesa, iskusnog braniča Chrisa Mephama te klasičnog napadača Kieffera Moorea. Njihov izostanak predstavlja ogroman udarac za momčad, a nervoza oko curenja informacija samo dodatno podiže napetost u velškom taboru.

Unatoč svim problemima, Bellamy je objavio konačan popis od dvadeset i šest igrača na koje računa za polufinale baraža. Na popisu su se ponovno našli povratnici poput Dannyja Warda i Rabbija Matonda, dok se u napadu očekuje da će glavnu riječ voditi Harry Wilson, koji je u posljednje tri godine najučinkovitiji velški strijelac s dvanaest postignutih golova.

Podsjetimo, Wales će dočekati Bosnu i Hercegovinu 26. ožujka na rasprodanom stadionu u Cardiffu u sklopu polufinala doigravanja za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Pobjednik tog dvoboja igrat će u finalu protiv boljeg iz susreta između Italije i Sjeverne Irske za jedno od posljednjih mjesta koje vode na svjetsku smotru.
