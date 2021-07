Bezobrazni Irac prešao granicu: Dotaknuo se petogodišnje kćeri svog protivnika!

Conor McGregor nikako ne može preboljeti poraz od Dustina Poiriera na UFC 264 pa je nastavio prelaziti granice, dok nije i sam shvatio da mora stati. Naime, dotaknuo se petogodišnje kćerkice svog protivnika...

Tijekom svog klasičnog "ludila" na Twitteru, prilikom kojeg u malo vremena objavi podosta tweetova, moglo se pronaći svega. Od raznih uvreda do tvrdnji da se je opasan i da ga se treba čuvati. A onda je objavio tweet s fotografijom na kojoj su Poirier i kći pa napisao "gonezo".

Luca Fury, inače MMA analitičar, tvrdi da se radi o slengu koji znači u doslovnom prijevodu "nestala". Odnosno, koristi se kao opis onih koji su nestali. Manjina će reći da se radi o osobi koja previše pije i tulumari.

Nebitno, McGregor je shvatio da pretjeruje u obrisao je spornu objavu te se nakon toga o njoj nije oglasio.

Conor McGregor just posted then deleted a picture of Dustin Poirier’s daughter followed by “gonezo”.



So now Conor is threatening an innocent child’s life because he lost a fight. Disgusting. #UFC264 pic.twitter.com/FtvUuk9E2u