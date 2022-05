Cedevitaši završili ligu pobjedama nad najvećim kandidatima za naslov

Ligaški dio HT Premijer lige košarkaši Cedevite Junior završili su s pobjedama nad dva velika kandidata za naslov prvaka. Nakon pobjede nad Zadrom, s kojom su Ciboni i kolo prije kraja lige osigurali startnu jedinicu u doigravanju, cedevitaši su pobijedili i Cibonu (99:87).

- Kada primiš 100 koševa, nemaš što tražiti. Moramo razmisliti o tome kako smo izgledali. Sada počinje doigravanje i to će biti neka sasvim druga priča - kazao je Cibonin trener Gašper Okorn čestitajući cedevitašima na zasluženoj pobjedi.

Premda za pobjedom, u ovoj komfornoj situaciji, nije bilo imperativa, cibosima ipak nije bilo drago što se vidi i iz izjave Matea Drežnjaka (8 koševa):

- U drugom poluvremenu smo se raspali. Nismo ispoštovali to što smo trebali činiti u obrani i uslijedio je raspad sustava nakon kojeg više nismo mogli ući u svoj ritam.

A prvi strijelac u redovima pobjednika bio je bivši cibos, ljevoruki centar, Filip Bundović (17 koševa, četiri trice) koji je nastupio nakon 20-tak dana pauze zbog ozljede vrata:

- Još me vrat boli no potreban sam momčadi pa sam krneuo s treninzima. Na samom kraju ligaškog dijela izborili smo dvije važne pobjede važne za naše samopouzdanje uoči doigravanja, a u četvrtfinalu nas čeka vrlo neugodna Gorica. Oni su nas u četiri utakmice dobili tri puta i čeka nas težak posao no ja i dalje držim da smo mi kvalitetnija momčad.

O nepohodnoj dozi samopouzdanja pričali smo i sa trenerom Cedevite Junior Damirom Mulaomerovićem:

- Kroz pobjede nad Zadrom i Cibonom, podigli smo vjeru u sebe. Bolje izgledamo i defanzivno i ofenzivno. Momci koji su ulazili s klupe odradili su sjajan posao. Rašić je danas napadački bio odličan, baš kao i Vučić u obrani, a Kučić je još jednom pokazao da je vrijedan pažnje. Sveukupno, dečki u posljednje vrijeme jako dobro treniraju i svi se žrtvuju za ono što je najvažnije a to su momčad i rezultat.

Kod cibosa prednjačili su kapetan Roko Prkačin (18 koševa, 7 skokova), razigravač Lovro Gnjidić (14 koševa, 7 asista) i centar Nathan Reuvers (14 koševa), a u pobjedničkom sastavu, osim spomenutog Bundovića (17), dvoznamenkasti su bili još i Rašić (13), Šabić (12), Bošnjak (11), Planinić (11) i Kučić (10 koševa, 5 asista).

Nakon što je Zadar kod kuće izgubio od Gorice (99:104), a Split u gostima nadjačao Zabok (80:57), poznat je i završni poredak Lige za prvaka: 1. Cibona 25-7, 2. Split 24-8, 3. Zadar 23-9, 4. Cedevita Junior 20-12, 5. Gorica 17-15, 6. Zabok 12-20.

U četvrtfinalu doigravanja igrat će Split - Škrljevo, Zadar - Zabok, Cedevita Junior - Zadar a prvoplasirana Cibona igrat će protiv boljeg iz subotnjeg susreta Furnira i Šibenke (19 sati).