Bellator pokreće Europski fight series eventom u Newcastleu!

Bellator od ove godine pokreće novu seriju priredbi u Europi, a prva takva će se održati u engleskom Newcastleu 9. veljače.

Nadolazeći „fight card“ pun je domaćih i međunarodnih talenata, a uz headlinere Ryana Scopea i Patrickyja „Pitbulla“, na „main cardu“ nastupaju i domaće snage Terry „The Dominator“ Brazier koji se bori s Chrisom Bungardom te Fabian „The Assassin“ Edwards i Lee „The Butcher“ Chadwick u okršaju srednje divizije.

Bellator Newcastle: Pitbull vs. Scope ne propustite u izravnom prijenosu u subotu, 9. veljače u 23 sata, samo na Fight Channel PPV-u!

Patricky “Pitbull” Freire protiv Ryana Scopea u glavnoj borbi

Prvu Bellatorovu „European fight series“ priredbu predvodit će brazilski nokauter Patricky Freire i bivši BAMMA prvak Ryan Scope. Freire (20-8) u kavez ulazi s četiri uzastopne pobjede koje je ostvario u protekle dvije godine i u kojima je nokautom završio Josha Thomsona, Dereka Camposa i Rogera Huertu. Tu je i pobjeda nad bivšim UFC i WEC prvakom lake divizije Benom Hendersonom koju je ostvario odukom.

Njegov protivnik Ryan Scope (11-1) napokon će debitirati u Bellatoru četrnaest mjeseci nakon što je osvojio BAMMA titulu lake divizije pobijedivši UFC veterana Mickaela Lebouta u istoj dvorani u Newcastleu u prosincu 2017. Scope je u karijeri samo tri pobjede ostavio u rukama sudaca.

Okršaj domaćih boraca

Terry Brazier (10-1) iz Londona napokon je dobio priliku odraditi svoj dugoočekivani debi u Bellatoru. Brazier je inače bivši prvak dvije divizije u BAMMA-i i trenutačno je u sjajnoj formi pa će u Bellatorov kavez ućis devet uzastopnih pobjeda. Kako je u zadnje četiri od pet pobjeda trijumf ostvario sudačkom odlukom, sigurno se nada da će ovog puta meč završiti spektakularnim nokautom u prvoj rundi, kao što je napravio u svojih prvih pet profesionalnih MMA borbi, a upravo zbog toga i nosi nadimak „The Dominator“.

No između Braziera i njegove desete uzastopne pobjede prepriječio se Chris Bungard (11-4) koji će također prvi put nastupiti u Bellatoru. Ovaj borac iz Škotske je skupio četiri pobjede u zadnjih pet borbi i ima reputaciju vrlo atraktivnog lakaša u čemu prilog ide činjenica da je devet od jedanaest pobjeda ostvario nokautom ili „sumbissionom“.

Glavni dio eventa će otvoriti okršaj srednje divizije između Fabiana Edwardsa (5-0) i Leeja Chadwicka (24-13-1). Fabian Edwards, brat UFC borca Leona Edwardsa ide po šestu uzastopnu pobjedu s ciljem da svoj MMA „score“ održi savršenim. Na putu će mu se naći veteran Lee Chadwick koji će mu zasigurno predstaviti i velik test. Chadwick je pobijedio u 24 od 38 MMA borbi, bori se preko dvadeset godina, a nastupao je u više promocija kao što su Cage Warriors, BAMMA i ACB. Sigurno će biti velik test za manje iskusnog Edwardsa, a također će dati sve od sebe da upiše četvrtu uzastopnu pobjedu u nizu.

Bellator Newcastle: Pitbull vs. Scope

Patricky “Pitbull” Freire (17-4) vs. Ryan Scope (11-1)

Aaron Chalmers (4-0) vs. TBD

Terry Brazier (10-1) vs. Chris Bungard (11-4)

Fabian Edwards (5-0) vs. Lee Chadwick (24-13-1)