Blamaža velikog Rusa, Fedor brutalno nokautiran nakon pola minute

Finalna borba Bellatorovog teškaškog Grand Prix turnira nije dugo potrajala. Zapravo, do prvog udarca, kojeg je uputio Ryan Bader. Odmah njime pronašao je pravo mjesto te je tako ekspresno nokautirao Fedora Emelianenka, čime je postao Bellatorov teškaški prvak.

Borba se odvila tako da su se pola minute borci gledali i čekali tko će prvi napasti. Poznavajući stilove boraca, za očekivati je bilo eksplozivni napad Fedora Emelianenka, no on nije dolazio. Bader je bio taj koji je uzeo sredinu, no bez ozbiljnijih napada, da bi ju onda nakratko prepustio ruskom borcu, piše Fightsite.

Očekivalo se da je došao trenutak kada će doći do akcije, no Fedor se ponovno povlači. Dalo se primijetiti kako cijelo vrijeme nišani lijevom rukom, ujedno pokušavajući osjetiti distancu. I vrlo brzo je uspio to izvesti na savršen način. Nakon pola minute borbe, Bader je napokon povukao kroše lijevom rukom, a on završava točno na bradi Emelianenka. Rus pada, Bader dolazi i pogađa udarac desno, no on nije zapravo bio niti potreban. Sudac je mogao prekinuti borbu već nakon prvog.

Udarac koji je "uspavao" legendarnog Rusa i po mnogima najboljeg MMA borca svih vremena možete pogledati ovdje.

Tako je Bader postao dvostruki Bellatorov prvak, budući da je pojasu poluteške kategorije pridodao i ovaj teškaški. S druge strane, Fedor nije uspio doći do velikog američkog uspjeha, onoga što mu je toliko nedostajalo i što je zbog svoje ostavštine u poznim borilačkim godinama htio postići.

Možemo žaliti što nije potrajalo duže, no Bader je sve odradio kirurškom preciznošću i nema mu se što osporavati. Apsolutno je zasluženo došao do dva pojasa. Jednog za pobjednika turnira te jednog za prva Bellatorove teške kategorije, zaključuje Fightsite.

