Roy Nelson za Cro Copa pripremio najjače oružje!

Ako ćemo donositi zaključke po onome što se može naći na Instagram profilu Roya Nelsona, čini se kako “Big Country” za borbu protiv Cro Copa priprema svoj najpoznatiji udarac, desni overhand, piše Fightsite.

Do sada već uistinu dugo očekivane borbe Mirka Filipovića i Roya Nelsona, odnosno do njihovog revanša, preostalo je točno 16 dana. 16. veljače njih će dvojica ući u kavez u Uncasvilleu i svatko će tamo pokušati pružiti ono najbolje od sebe. Cilj je naravno obojici isti, doći do pobjede. I nema sumnje kako svaki od njih priprema neko iznenađenje.

Vjerujemo kako će obojica za tu borbu također pripremiti i ono najbolje iz svog repertoara. Za Cro Copa smo već otkrili kako je high kick spreman, dok prema Instagramu Roya Nelsona možemo zaključiti da će tako biti i s desnim overhand udarcem, njegovom “specijalkom”.

U pitanju je objava koju donosimo , a u pitanju je zapravo reklama borbe protiv pušenje. Roy Nelson inače je aktivist protiv konzumiranja duhanskih proizvoda pa ne treba čuditi kako se našao u tom promotivnom materijalu. No, isto tako se i njenu našao i njegov overhand. To bi nešto trebalo značiti, zar ne?

