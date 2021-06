Belgijski reprezentativac se slaže s Dalićem: 'Europsko prvenstvo nije pošteno'

Belgijski reprezentativac Thomas Vermaelen smatra da Europsko nogometno prvenstvo nije organizirano na pošten način budući da su neke reprezentacije igrale pred svojim navijačima, a Belgija je morala putovati na sve tri utakmice.

Belgija je dvije utakmice igrala u Saint Petersburgu, jednu u Kopenhagenu, a sada će u osmini finala igrati u Sevilli protiv Portugala. Vermaelen smatra da to nije pošteno i tu se slaže s hrvatskim izbornikom Zlatkom Dalićem koji je govorio slične stvari.

- Nažalost, na ovom natjecanju postoje reprezentacije koje su sve utakmice igrale na svom terenu. To nikako nije pošteno. Mi smo na sve utakmice morali putovati, a putovanja loše utječu na vaše tijelo. Igrali smo dvaput u Rusiji i morali letjeti natrag po tri sata nakon utakmice. Naravno da nam to nije pomoglo. Nije pošteno, ali moramo to prihvatiti - rekao je Vermaelen.

Podsjećamo, slično je govorio Dalić uoči ključne utakmice sa Škotskom.

- Mi smo najviše oštećeni, s navijačima smo puno jači. Nije fer da igramo protiv dva domaćina, bez navijača, da moramo putovati... Već nas se mjesec dana plaši s raznim stvarima. S izolacijom, ne smijemo ovo, ne smijemo ono... - rekao je tada Dalić i dodao:

- Znam koliki je bio pritisak na nama. Da odgodimo kamp... Napravili smo iznimku, ostali u Hrvatskoj. Putujemo svako malo, a to nisu normalni uvjeti. Uvjeti nisu za sve jednaki.

