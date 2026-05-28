Svečana dodjela "Ballon d'Or" prvi put u Londonu

Svečana dodjela prestižne nogometne nagrade "Ballon d'Or", koju od 1956. godine dodjeljuje France Football, ove godine će se prvi put održati u Londonu.

Britanska prijestolnica bit će domaćin svečanosti 26. listopada, u povodu 70. obljetnice te nagrade. Organizatori su odabrali Englesku kao počast prvom osvajaču trofeja engleskom reprezentativcu Stanleyju Matthewsu 1956. godine.

Ovo nije prvi put da se ceremonija održava u inozemstvu. Od 2010. do 2015. svečanost je održana u Zurichu, kada je FIFA bila suorganizator događaja.

Krilni igrač Paris St. Germaina Ousmane Dembele i igračica Barcelone Aitana Bonmati trijumfirali su prošle godine, a među dobitnicima "Zlatne lopte je i Luka Modrić koji je slavio 2018. godine.

Davor Šuker je 1998. bio drugi iza Francuza Zinedinea Zidanea. Rekorder je Argentinac Lionel Messi s osam Zlatnih lopti.