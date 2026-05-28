Bio je stroj za golove, Hrvati ga pamte, a onda je tražio da mu odrežu nogu zbog strašnih bolova

Prošlo je 20-ak godina otkako je nogometne travnjake napustio jedan od najvećih strijelaca koji je na njih ikada kročio. Gabriel Batistuta imao je sjajnu karijeru, a najbolje godine dao je Fiorentini. U njoj je proveo devet sezona, godinama bio najbolji klupski strijelac te osvojio kup i superkup. Igrajući za Romu, osvojio je prvenstvo i superkup, a ima i mnogo individualnih priznanja.

Bio je najbolji strijelac Italije, dvaput Copa Americe, a postao je i rekorder u katarskoj ligi. Pele ga je 2004. godine proglasio jednim od najboljih živućih igrača svijeta, bio je argentinski igrač godine 1998., a godinu dana kasnije Fifa ga je proglasila trećim najboljim igračem svijeta. Uza sve navedeno, donedavno je bio najbolji strijelac u povijesti Argentine, u 78 nastupa zabio je 54 pogotka, što je nadmašio tek Lionel Messi. On je u polufinalu Copa Americe postigao svoj tada 55. gol i zamijenio legendarnog Batigola na čelu ljestvice.

Nama je, pak, u sjećanju ostao iz 1998. godine kada je Hrvatska igrala protiv Argentine u skupini na SP–u u Francuskoj. U najavi susreta pokojni Ćiro Blažević upitan je bi li ga mijenjao za Šukera, a hrvatski izbornik za smiješkom je rekao:

– Ni Zvone (Boban, nap. a.), ni ja ne bismo dali Šukera za deset Batistuta. Je.. te Batistuta – rekao je Ćiro i nasmijao novinare.

A što se s Batistutom događalo nakon završetka karijere? Završio je trenerski tečaj, ali nikada se nije uhvatio tog posla. Bio je pomalo razočaran nogometom, posebno stanjem u argentinskom nogometu, pa se povukao u osamu. Kupio je ranč i bavio se stočarstvom. No, stigli su i problemi. Naime, Batistuta je i tijekom igračke karijere imao problema s ozljedom, što ga je nastavilo mučiti i kasnije. Bol u lijevoj nozi postala je neizdrživa.

Tada se počelo pisati kako jedan od najboljih napadača svijeta više nikad neće moć potrčati za loptom. Srećom, liječnici su uspjeli pomoći legendarnom nogometašu bez amputacije noge. Prije nekoliko godina u nogu su mu ugradili protetičko pomagalo što mu je itekako pomoglo.

– Moj problem je to što nemam hrskavicu ni tetive. Mojih 86 kilograma drže samo kosti i to je ono što je izazivalo bol – rekao je Batistuta, a onda umirio fanove diljem svijeta:

– Nakon što sam se prestao baviti nogometom, osjetio sam strašnu bol. Po noći nisam mogao ustati iz kreveta i doći do zahoda koji je bio samo nekoliko metara udaljen. Otišao sam liječniku i molio da mi odreže nogu, ali rekao mi je da sam lud – izjavio je jednom prilikom Batistuta, a Carlos Tevez svojedobno je uznemirio javnost kada je rekao da je Batistutino stanje toliko loše da ovaj ne može ni hodati.

– Srećom, danas se osjećam puno bolje nego prije tri godine – rekao je Batistuta koji radost nije donosio samo navijačima Fiorentine i Argentine već i sa svima nama koji smo uživali u njegovim majstorijama.