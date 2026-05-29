Irci trebaju igrati protiv Izraela, ali navijači traže bojkot toga susreta. Oglasili se reprezentativci

Veznjak irske nogometne reprezentacije Jamie McGrath nakon 1-0 pobjede protiv Katra u prijateljskoj utakmici igranoj u četvrtak u Dublinu još je jednom naglasio kako ni on niti suigrači ne žele biti uvučeni u kontroverze koje bi mogle donijeti dvoboji Lige nacija protiv Izraela koji bi se trebali igrati najesen te traže da se što prije razriješi čitava situacija.

U Irskoj je u jeku snažna kampanja u kojoj se poziva na bojkot utakmica protiv Izraela koje bi se trebale igrati 27. rujna na neutralnom terenu te 4. listopada u Dublinu zbog izraelske vojne operacije u pojasu Gaze u kojoj je stradalo više tisuća palestinskih civila. No, Irski nogometni savez (FAI) inzistira na odigravanju utakmica jer bi bojkot mogao za sobom povući sankcije za reprezentaciju, pa čak i izbacivanje iz međunarodnih natjecanja.

Tijekom utakmice u četvrtak travnjak stadiona u Dublinu bio je zasut teniskim lopticama na kojima su bile otisnute zastave Palestine zbog čega je dvoboj dva puta morao biti prekidan.

"Siguran sam kako će se u sljedećih nekoliko mjeseci situacija samo još usijati, a mi igrači ne želimo biti umiješani iako smo ponekad prisiljeni na to. Nadam se kako će više sile pronaći rješenje ili čitavu situaciju iskoristiti za veće dobro", rekao je McGrath.