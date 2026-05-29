Irci trebaju igrati protiv Izraela, ali navijači traže bojkot toga susreta. Oglasili se reprezentativci

International Friendly - Republic of Ireland v Qatar
Cathal McNaughton/REUTERS
VL
Autor
Hina
29.05.2026.
u 16:00

"Siguran sam kako će se u sljedećih nekoliko mjeseci situacija samo još usijati, a mi igrači ne želimo biti umiješani iako smo ponekad prisiljeni na to. Nadam se kako će više sile pronaći rješenje ili čitavu situaciju iskoristiti za veće dobro", rekao je McGrath.

Veznjak irske nogometne reprezentacije Jamie McGrath nakon 1-0 pobjede protiv Katra u prijateljskoj utakmici igranoj u četvrtak u Dublinu još je jednom naglasio kako ni on niti suigrači ne žele biti uvučeni u kontroverze koje bi mogle donijeti dvoboji Lige nacija protiv Izraela koji bi se trebali igrati najesen te traže da se što prije razriješi čitava situacija.

U Irskoj je u jeku snažna kampanja u kojoj se poziva na bojkot utakmica protiv Izraela koje bi se trebale igrati 27. rujna na neutralnom terenu te 4. listopada u Dublinu zbog izraelske vojne operacije u pojasu Gaze u kojoj je stradalo više tisuća palestinskih civila. No, Irski nogometni savez (FAI) inzistira na odigravanju utakmica jer bi bojkot mogao za sobom povući sankcije za reprezentaciju, pa čak i izbacivanje iz međunarodnih natjecanja.

Tijekom utakmice u četvrtak travnjak stadiona u Dublinu bio je zasut teniskim lopticama na kojima su bile otisnute zastave Palestine zbog čega je dvoboj dva puta morao biti prekidan.

Ključne riječi
