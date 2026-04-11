NEVJEROJATNE SCENE

VIDEO Najbizarniji pogodak u hrvatskom nogometu: Igrač krenuo s centra i zabio autogol

Vinkovci: Cibalia i Hajduk sastali se u osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa
11.04.2026.
u 16:17

Neobična i rijetko viđena situacija obilježila je susret 26. kola Prve NL između Dubrave i Cibalije, odigran u zagrebačkoj Peščenici. Utakmica je započela vodstvom gostiju iz Vinkovaca, za koje je u 35. minuti pogodio Sven Sopić. Kontroverzna situacija dogodila se u završnici prvog poluvremena. Nogometaš Dubrave Ante Matić pao je u kaznenom prostoru nakon duela sa Sopićem, no sudac Jakov Titlić nije dosudio jedanaesterac. Budući da je Matić ostao ležati na travnjaku, igrač Cibalije Ivo Vukić izbio je loptu izvan igre kako bi mu se pružila pomoć.

Nakon nastavka igre iz auta, loptu je ponovno dobio Matić te je s dvadesetak metara iskosa lob-udarcem svladao vratara Cibalije Marka Galića i izjednačio rezultat. Takav potez izazvao je nezadovoljstvo gostujućih igrača, koji su smatrali da je prekršeno nepisano pravilo fair playa.

Nakon kraće rasprave na terenu, momčadi su postigle dogovor da Dubrava vrati prednost Cibaliji. U sljedećem napadu Matić je krenuo prema vlastitim vratima i postigao autogol, dok se vratar Dubrave Josip Cundeković nije uključio u obranu. Time je Cibalia ponovno povela 2-1, što je ujedno bio i rezultat na poluvremenu.

Dubrava je do boda stigla u samoj završnici susreta, kada je u 96. minuti Robert Janjiš pogodio za konačnih 2-2, nakon asistencije upravo Matića. Ovim remijem Cibalia nije uspjela smanjiti zaostatak za vodećim Rudešom, koji je u prethodnom kolu također odigrao neriješeno protiv Opatije.  
Ne propustite

