Rekordni izbornik Sjeverne Irske ostaje na klupi, dobio ugovor do 2032. godine

Već sada rekorder po broju utakmica koje je vodio kao izbornik nogometne reprezentacije Sjeverne Irske Michael O'Neill (56) produžio je ugovor s tamošnjim savezom do ljeta 2032. godine.

O'Neill je vodio Sjevernu Irsku do 2011. do 2020. godine kada je odstupio zbog pandemije virusa COVID-19, ali se vratio na klupu u prosincu 2022. Dosada je 104 puta vodio momčad s klupe, a najveći je uspjeh postigao kada se kvalificirao za EURO 2016. na kojem je i prošao skupinu. Bio je to prvi nastup Sjeverne Irske na nekom velikom natjecanju nakon 30 godina i igranja na SP u Meksiku 1986. U ožujku ove godine Sjeverna Irska pod O'Neillovim vodstvom ipak nije bila uspješna u dodatnim kvalifikacijama za odlazak na SP.

"Mnogo mi znači ovaj posao. I dalje snažno vjerujem u potencijal ove skupine igrača i u smjer kojim idemo. Čeka nas puno posla, ali uzbuđen sam zbog budućnosti", kazao je O'Neill.