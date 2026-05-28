Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Michael O'Neill

Rekordni izbornik Sjeverne Irske ostaje na klupi, dobio ugovor do 2032. godine

Nogometna lopta
Dalibor Urukalovic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
28.05.2026.
u 23:00

"Mnogo mi znači ovaj posao. I dalje snažno vjerujem u potencijal ove skupine igrača i u smjer kojim idemo. Čeka nas puno posla, ali uzbuđen sam zbog budućnosti", kazao je O'Neill.

Već sada rekorder po broju utakmica koje je vodio kao izbornik nogometne reprezentacije Sjeverne Irske Michael O'Neill (56) produžio je ugovor s tamošnjim savezom do ljeta 2032. godine. 

O'Neill je vodio Sjevernu Irsku do 2011. do 2020. godine kada je odstupio zbog pandemije virusa COVID-19, ali se vratio na klupu u prosincu 2022. Dosada je 104 puta vodio momčad s klupe, a najveći je uspjeh postigao kada se kvalificirao za EURO 2016. na kojem je i prošao skupinu. Bio je to prvi nastup Sjeverne Irske na nekom velikom natjecanju nakon 30 godina i igranja na SP u Meksiku 1986. U ožujku ove godine Sjeverna Irska pod O'Neillovim vodstvom ipak nije bila uspješna u dodatnim kvalifikacijama za odlazak na SP.

"Mnogo mi znači ovaj posao. I dalje snažno vjerujem u potencijal ove skupine igrača i u smjer kojim idemo. Čeka nas puno posla, ali uzbuđen sam zbog budućnosti", kazao je O'Neill.
Ključne riječi
Sjeverna Irska reprezentacija Michael O'Neill

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!