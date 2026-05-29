Evo što treba mladim vatrenima za plasman u polufinale Europskog prvenstva

Mlada hrvatska U-17 reprezentacija pobijedila je domaćina Estoniju (3:1) u drugom nastupu na Europskom prvenstvu i zadržala izglede za plasman u polufinale uoči odlučujuće utakmice sa Španjolskom 31. svibnja. U tom susretu treba nam pobjeda kako bismo izborili polufinale. U slučaju da Belgija ne pobijedi Estoniju dovoljna je bilo kakva pobjeda, a ako Belgija slavi, Hrvatskoj treba pobjeda od najmanje dva gola razlike kako bi u zatvorenom krugu tri reprezentacije imala bolji omjer od Španjolske.

Susret je obilježio Nik Škafar Žužić koji je bio dvostruki strijelac i izborio jedanaesterac koji je kapetan Jona Benkotić pretvorio u pogodak.

“Odigrali smo doličnu utakmicu, izbornik nam je dao zadatke koje smo ispunili. Ostaje žal što smo na kraju primili pogodak, ali, sve u svemu, odigrali smo odličnu utakmicu. Osjećaj je prelijep, na ovako lijepom stadionu i uz odličnu atmosferu na tribinama, a k tome još postići pogotke za svoju državu na Europskom prvenstvu jedna je od najljepših stvari. Španjolska? Trebamo pokazati tko smo i što smo, ova pobjeda protiv Estonije nam je podigla samopouzdanje, vjerujemo u pobjedu i plasman u polufinale”, rekao je Nik Škafar Žužić.

Izbornik Marijan Budimir također nije krio zadovoljstvo.

“Čestitam igračima na pobjedi i odličnoj prezentaciji, a svom stožeru na dobro pripremljenoj utakmici. Za razliku od prošle utakmice u koju nismo baš najbolje ušli, ovaj put smo to promijenili. Zabili smo gol u drugoj minuti, stvorili još nekoliko prilika, a taj dobar ulazak u utakmicu omogućio nam je da igramo lakše. Govorio sam da je najbitnije što ranije ih otvoriti i u tom smo uspjeli. Želim istaknuti da je ovo prva pobjeda hrvatske U-17 reprezentacije na europskim prvenstvima od 2015. godine, što mi je stvarno drago”, istaknuo je Budimir koji optimistično gleda na odlučujuću utakmicu sa Španjolskom.

“Igramo protiv jake Španjolske koja je pobijedila Belgiju, ali dokle god postoje izgledi za polufinale mi ćemo se dobro pripremiti i boriti i bit ćemo pravi u toj utakmici. Vidjet ćemo hoće li to biti dovoljno, nadam se da hoće i vjerujem da ćemo uz malo sreće mi biti ti koji ćemo proći u polufinale. Nik Škafar Žužić? Nik je jedan od naših najbitnijih igrača, kvalifikacijske je odigrao odličnu, a protiv Estonije zabio dva lijepa gola i izborio jedanaesterac. Inače ne volim pričati o pojedincima, ali stvarno je bio izvrstan. Uz to, uspjeli smo ga, kao još nekolicinu igrača, odmoriti za odlučujuću utakmicu sa Španjolskom. Dobro ćemo se pripremiti pa što bude...”, zaključio je Budimir.