ČEKA GA SP

Odbio poziv Australije jer je čekao Italiju, a sada se predomislio

Serie A - Inter Milan v Sassuolo
ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS
VL
Autor
Hina
29.05.2026.
u 15:41

"Kada sva papirologija bude riješena, Volpato će i službeno imati pravo predstavljati Australiju", objavila je FIFA.

Ofenzivni veznjak talijanskog nogometnog prvoligaša Sassuola, 22-godišnji Cristian Volpato odlučio je nastupati za reprezentaciju Australije, države u kojoj je rođen, te će se pridružiti suigračima u trening kampu u Los Angelesu uoči nastupa na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu.

Volpato je rođen u Sydneyu, ali je već kao 17-godišnjak preselio u Italiju, zemlju svog porijekla, te je nastupao za reprezentaciju Italije do 20 godina. Prije prošlog svjetskog prvenstva održanog krajem 2022. godine u Katru odbio je poziv Australije s objašnjenjem kako čeka poziv talijanskog izbornika.

Još početom ove godine Volpato je australskom izborniku Tonyju Popovicu kazao kako "čeka Italiju", ali poziv nije stigao pa se mladi igrač odlučio zaigrati za "socceroose".

Volpatova odluka da ipak prihvati igrati za Australiju stigla je nekoliko dana nakon što je glavni organizator igre te reprezentacije, veznjak Middlesbrougha Riley McGree otpao za SP zbog ozljede butnog mišića.

Popovic će popis od 26 igrača za SP objaviti u ponedjeljak. Australija će na SP igrati u skupini D s Turskom, SAD-om i Paragvajom.
Ključne riječi
Sassoulo Cristian Volpato

