Argentina objavila popis za SP, predvodi je 38-godišnji Messi

Izbornik argentinske nogometne reprezentacije Lionel Scaloni objavio je popis od 26 igrača na koje računa za Svjetsko prvenstvo koje će se održati od 11. lipnja do 19. srpnja, a na njemu je čak 17 igrača s kojima je u prosincu 2022. osvojio naslov prvaka u Katru.

Među igračima koji će pokušati obraniti naslov je i 38-godišnji Lionel Messi koji će tako po šesti put u karijeri nastupiti na "mundijalu". Messi će tako imati veliku priliku dodatno povećati vlastiti rekord po broju odigranih utakmica na svjetskim prvenstvima, već sada je sa 26 nastupa na vrhu te liste na kojoj je nadmašio bivšeg rekordera Nijemca Lothara Matthaeusa koji je karijeru okončao sa 25 odigranih dvoboja na SP-ima.

Argentina će na SP igrati u skupini J, prvi će joj suparnik biti Alžir 16. lipnja u Kansas Cityju, a potom slijede još dvoboji u Dallasu s Austrijom 22. lipnja i Jordanom 27. lipnja.

REPREZENTACIJA ARGENTINE:

vratari: Emiliano Martinez (Aston Villa), Geronimo Rulli (Marseille), Juan Musso (Atletico Madrid)

obrana: Gonzalo Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atletico Madrid), Lisandro Martinez (Manchester United), Nicolas Otamendi (Benfica), Leonardo Balerdi (Marseille), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Facundo Medina (Marseille), Nicolas Tagliafico (Lyon)

veza: Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo de Paul (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Enzo Fernandez (Chelsea), Alexis MacAllister (Liverpool), Giovani Lo Celso (Betis), Valentin Barco (Strasbourg)

napad: Lionel Messi (Inter Miami), Nicolas Paz (Como), Thiago Almada (Atletico Madrid), Nicolas Gonzalez (Atletico Madrid), Julian Alvarez (Atletico Madrid), Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Lautaro Martinez (Inter Milano), Jose Manuel Lopez (Palmeiras)