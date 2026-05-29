Michel Sanchez više nije trener Girone

Katalonski nogometni klub Girona izvijestila je da Michel Sanchez više neće biti njen trener nakon ispadanja u drugu španjolsku ligu.
"Želimo mu iskreno zahvaliti na predanosti i profesionalizmu s kojim je vodio naš klub od ljeta 2021", priopćila je Girona u četvrtak.
Ondje je od ljeta do zime bio hrvatski reprezentativni vratar Dominik Livaković, ali nije odigrao niti minute zbog čega je otišao u zagrebački Dinamo s kojim je osvojio naslov hrvatskog prvaka i Kup.
Girona je završila sezonu na predzadnjem, 19. mjestu u prvenstvu.
Katalonska ekipa je 2024. bila treća te je igrala u Ligi prvaka. Zasad je nepoznato tko će biti njen novi trener.
