Michel Sanchez više nije trener Girone

Katalonski nogometni klub Girona izvijestila je da Michel Sanchez više neće biti njen trener nakon ispadanja u drugu španjolsku ligu.

"Želimo mu iskreno zahvaliti na predanosti i profesionalizmu s kojim je vodio naš klub od ljeta 2021", priopćila je Girona u četvrtak.

Ondje je od ljeta do zime bio hrvatski reprezentativni vratar Dominik Livaković, ali nije odigrao niti minute zbog čega je otišao u zagrebački Dinamo s kojim je osvojio naslov hrvatskog prvaka i Kup.

Girona je završila sezonu na predzadnjem, 19. mjestu u prvenstvu.

Katalonska ekipa je 2024. bila treća te je igrala u Ligi prvaka. Zasad je nepoznato tko će biti njen novi trener.