Bayern je šokiran što je Dalić pozvao vatrenog u reprezentaciju. Nijemci: Moglo bi doći do sukoba

Poziv Josipu Stanišiću (25) u hrvatsku reprezentaciju za listopadski ciklus kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo izazvao je veliko čuđenje u Njemačkoj. Njemački Bild piše: „Nije spreman za Bayern, ali je dovoljno spreman za reprezentaciju?“

Stanišić je standardni član hrvatske momčadi, no trenutno je ozlijeđen i očekuje se da će izbivati do četiri tjedna. Ozljedu je zadobio u pobjedi Bayerna 3:1 nad Chelseajem u Ligi prvaka, kada je morao napustiti teren u 51. minuti. Naknadni pregled pokazao je djelomično puknuće medijalnog ligamenta u desnom koljenu.

Početna procjena bila je dva do tri tjedna oporavka, no sada se očekuje da će pauza trajati oko četiri tjedna. Trener Vincent Kompany istaknuo je: „Moglo bi biti malo dulje, ali ne toliko da propusti puno utakmica. Nadam se da će biti spreman nakon reprezentativne stanke.“

Bayern će u suradnji sa Stanišićem i medicinskim timom odlučiti je li prikladno da igra u nacionalnoj momčadi. Konačna odluka kluba očekuje se sljedeći tjedan.

Njemački mediji ističu da bi nastup Stanišića bio rizik, pogotovo jer Bayern trenutno ima problema na bočnim pozicijama. Stanišić je nedavno igrao i kao lijevi bek, a klub se već suočio s problemima s Alphonsom Daviesom, koji je ozljedu križnog ligamenta zadobio u međunarodnoj utakmici i bio izvan pogona, što je izazvalo sukob s Kanadskim nogometnim savezom.

Hrvatska reprezentacija gostuje kod Češke 9. listopada, a kod kuće igra protiv Gibraltara 12. listopada.