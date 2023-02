Bad Blue Boysi skandirali protiv Antolića i vrijeđali ga

Dinamo je u nastavku prvenstva, u tri utakmice izgubio četiri boda, nakon 0:0 s posljednjeplasiranom Goricom, pa 2:1 pobjedom nad Lokomotivom, plavi su u Koprivnici odigrali 1:1 sa Slavenom Belupom. Na današnjem gostovanju Dinamo nije igrao dobro, puno smislenije igrali su domaćini i zaslužili su taj bod, ako ne i više od toga.

Dinamo je bio bez kartoniranog Josipa Mišića i lakše ozlijeđenog Luke Ivanušeca, pa je zadnjeg veznog igrao kapetan Ademi, blizu njemu bio je Marko Bulat, a na poziciji desetke Martin Baturina. U ovij utakmici Čačić je desno krilo stavio Špikića, a Bočkaja lijevo i Bočkaj je to odmah iskoristio.

Dinamo prosuo lijepi kapital

Samo dvije minute i 40 sekundi trebalo je Dinamu da u Koprivnici dođe u vodstvo, dupli pas odigrali su Drmić i Bočkaj da bi sjajnim udarcem Josip Drmić neobranjivo pogodio suprotni gornji kut. Sjajan je to bio početak plavih pogotovu jer su uvjeti u Koprivnici bili užasni, uz to što je bilo strašno hladno, jaki vjetar stvarao je probleme, nepredvidivo nosio ili zaustavljao loptu i rano vodstvo u takvim uvjetima bio je veliki kapital protiv momčadi kojoj su plavi u dvije utakmice zabili devet pogodaka (4:1 i 5:1).

No, Slaven Belupo je brzo poništio taj kapital Zagrepčana, domaćin se vratio u 32. minuti, nakon ubačaja sa strane, lopta se odbijala po šesnaestercu Dinama, Crnac ju je kratko vratio, a Jambor u padu sa 16 metara pogodio donji lijevi Livakovićev kut za 1:1. Bio je to prvi udarac u okvir Koprivničana u 2023. godini i – pogodak. Do odmora smo i ostali na jednom udarcu u okvir od strane svake momčadi i to je uglavnom sve što se moglo vidjeti u prvom poluvremenu koje je bilo borbeno, ali zbog spomenutih uvjeta nekakvog kvalitetnog nogometa nije bilo, Dinamo je nepotrebno dizao loptu i onda ostajao bez nje umjesto da je, kao na početku, igrao svoju pas-igru.

U nastavak je Dinamo ušao s promjenom, Emreli je ušao umjesto Bočkaja i otišao na desno krilo, a Špikić je preselio na lijevo. Prvi su zaprijetili domaćini, Hoxhin udarac prošao je pored vratiju. Potom je u 61. minuti Crnac lijepo prošao, zaobišao je i Livakovića, ali pogodak nije uspio postići. Za Dinamo je važna vijest da se oporavio Bruno Petković i dobio je priliku od 64. minute u jučerašnjoj utakmici. No, tako je Čačić zamijenio asistenta i strijelca (Bočkaja i Drmića) na jučerašnjoj utakmici, a nije od zamjena dobio ništa.

Najbliži vodstvu Dinamo je bio u 75. minuti nakon ubačaja Emrelija, Božić je nezgodno zahvatio loptu i malo je nedostajalo da to bude vrlo efektan autogol. Uslijedio je kontranapad plavih, u završnici ne lopta ispala Livakoviću, ali na kraju je to obrana gostiju uspjela očistiti. A onda je Dinamo imao i sreće, u 91. minuti Kocijan je ostao sam kao duh na 16 metara, ciljao je, ali je na kraju pucao pored vratnice jako, jako lošeg Dinama koji prikazanom može biti sretan s tim bodom, a Dinamo se mora zabrinuti, ovo je jedna od najlošijih partija plavih u posljednje vrijeme, izlika im ne može biti ni teren ni vjetar, a i trener Čačić je mogao iti hrabriji, krenuti u završnicu s više napadača, kao što je to pre kraj pokušao Zoran Zekić s klupe Slavena Belupa. I Zakić je nakon utakmice krenuo sa šalom, aludirajući na uzastopnih pet poraza koje je pretrpio od Dinama:

Istra uspješnija od Dinama



Dinamov trener Ante Čačić nije suzu pustio zbog izgubljena dva boda u Koprivnici, s obzirom na bodovnu prednost i nije trebao, ali mogao bi zbog igre svoje momčadi koja nije ima 'software' koji bi ju prebacio na igranje u uvjetima kakvi su bili u Koprivnici.

- Rezultat je realan, domaćini su zaslužili bod. Utakmica je bila teška iz puno razloga, uvjeti nisu bili dobri, podloga nam nije odgovarala, ali morali smo se bolje snaći i u tim uvjetima. Naviknuli smo imati posjed, a to nam podloga ni dobar domaćin nisu dopustili. Imali smo u nastavku dominaciju, ali nas je naša brzopletost mogla još i više koštati, mogli smo ostati i bez tog jednog boda - rekao je Ante Čačić koji sad u petak nema pravo na novi gubitak bodova želi li sačuvati mir, a dolazi mu jako opasna Istra koja u 2023. ima bolji učinak od plavih sa sedam osvojenih bodova u tri utakmice (Dinamo osvojio pet).

BBB-i vrijeđali Antolića

A Bad Blue Boysi su bili glasni u Koprivnici i izjasnili su se što misle o borbi za vlast u Maksimiru. Vrijeđali su Krešimira Antolića za kojega ne žele da preuzme vlast u Dinamu.

Boysi su godinama protiv Antolićeva protivnika Zdravka Mamića pa očito žele da klub preuzme netko treći.