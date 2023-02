Dinamo kiksao protiv Slaven Belupa, plavi poveli golom Drmića pa stali

Slaven Belupo i Dinamo u susretu su 20. kola u Koprivnici igrali 1-1 (1-1). Dinamo je poveo u otvaranju susreta preko Josipa Drmića (3), a na 1-1 poravnao je Nikola Jambor (32).

Susret u Koprivnici odigran je po jakom vjetru i hladnom vremenu koje je uvelike otežavalo kombinatoriku pa nije gledatelji nisu mogli uživati u kvalitetnom nogometu.

Ipak, samo otvaranje bilo je obećavajuće. Drmić i Bočkaj odlično su odigrali dvostruko proigravanje na lijevom krilu, a švicarski je napadač preciznim udarcem sa 15-ak metara pogodio suprotni kut.

Usprkos tome što su igrači protiv vjetra, domaći su uspjeli poravnati u prvom poluvremenu. Manaj je uspio osvojiti jednu loptu u skoku na rubu kaznenog prostora, ona je došla do Crnca koji se znalački zagradio i sve pripremio za udarac Jambora koji je kroz šumu nogu pogodio donji lijevi kut Livakovićeva gola.

U drugom poluvremenu Slaven je imao pomoć vjetra kojega je koristio za brze protunapade, no u završnicama akcija domaćih nije bilo preciznosti. S druge strane, Dinamo nije stvorio niti jednu smislenu akciju, no centimetri su ga dijelili da ipak stigne do pogotka. U 75. minuti Emreli je prošao po desnoj strani i poslao lošu prizemnu loptu na peterac. No, tamo je kapetan domaćih Božić reagirao izrazito nespretno i neometan, umjesto da izbije loptu, podogio gredu vlastitog gola.

Vodeći Dinamo sada ima 46 bodova, osam više od drugog Hajduka, dok je Slaven Belupo stigao na četvrto mjesto sa 28 bodova, jednim više od pete Istre 1961 i šestog Varaždina.