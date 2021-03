Bad Blue Boysi ismijali Mamićeve tvrdnje, pogledajte reakcije na njegovu presicu

Zdravko Mamić održao je u utorak žestoku konferenciju za medije tek što je i pravomoćno osuđen na zatvorsku kaznu od šest i pol godina zbog izvlačenja najmanje 116 milijuna kuna iz Dinama.

Govorio je o nizu tema, između ostaloga rekao i da je bio jedan od osnivača Bad Blue Boysa, jedan od vođa, pa kazao da je svojom voljom otišao iz Dinama 1994. jer mu navodno nisu dali da pusti himnu Dinama.

Ipak, navijače svojim izjavama nije impresionirao, a pojedini su i ismijali tvrdnju da je osnivao tu grupu sredinom osamdesetih godina.

Na stranici Bad Blue Boys dočekao ga je kratak komentar "kme", a identična tri slova su u svoj status upisali i administratori Udruge Dinamo to smo mi.

Doduše, taj komentar je začinjen i trominutnim videom u kojem su administratori stranice pomoću aplikacije Mamića predstavili kao klauna.

- Bio sam na stadionu kada su tisuće grla vikali 'Građanski, Građanski!' Navijači su htjeli Građanski. Onda je nastao HAŠK Građanski. Pa je Tuđman dao ime Croatia da se promiče slava naše države. Ali ja sam uvijek slušao navijače pa sam tada stvorio jednu ugodnu klimu, uz pomoć Canjuge, predsjednika kluba i dogovorili smo se da ćemo ići u povratak imena Dinamo.

Canjuga i ja smo vratili ime Dinamo. Samo formalno je Zeko to objavio navijačima. Prava istina je da je povratak Dinama isključivo napravio Zdravko Mamić i odradio formalno Canjuga.

- Ja sam se drznuo sa skupinom BBB-a i podigao spomenik Dinamovim navijačima poginulim u Domovinskom ratu. Ja sam jedan od osnivača BBB-a. Jedan od vođa. Pojavljivao sam se u najvećim krizama Dinama. Sam sam otišao iz Dinama 1994. svojom voljom jer mi nisu dali da pustim himnu Dinama. Doušnici su to dojavili Ćiri, on Tuđmanu i to je bilo spriječeno. A ja sam tada bio suvlasnik kluba. Zajedno s Ćirom - rekao je tijekom dvosatne konferencije Mamić.